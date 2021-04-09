Главные анонсы 9 апреля

В Туве и Ульяновской области представят временно исполняющих глав регионов. В среду, 7 апреля, Владимир Путин принял добровольную отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил на его место бывшего мэра Кызыла, гендиректора республиканской дочки «Россетей» Владислава Ховалыга. 8 апреля господин Путин принял отставку губернатора Ульяновской области единоросса Сергея Морозова и назначил на его место подмосковного сенатора, члена ЦК КПРФ Алексея Русских.

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Верховный суд Хакасии рассмотрит иск бывшего кандидата на пост главы региона от Партии роста Александра Мяхара, в котором он требует установить факты нарушения законодательства действующим главой республики Валентином Коноваловым (КПРФ). Он создал инициативную группу с целью запустить процесс отзыва господина Коновалова. Подробнее

В Казахстане с Байконура запланирован запуск корабля «Союз МС-18» с экипажем Международной космической станции. В экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.

В Москве для зрителей откроется после реконструкции кинотеатр «Художественный». В 2014-м его планировали отреставрировать за полтора года, но в итоге работы заняли семь лет. Репертуар «Художественного» составят избранные фильмы из российской прокатной сетки, спецпоказы, ретроспективы, фестивальное и арт-кино. Подробнее