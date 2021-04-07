Чем известен Владислав Ховалыг

7 апреля Владимир Путин назначил врио главы Республики Тыва бывшего мэра Кызыла Владислава Ховалыга. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Ховалыг Владислав Товарищтайович родился 24 декабря 1967 года в тувинском селе Тээли. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция» (1992), Российскую академию госслужбы при президенте РФ (2006).

В 1988 году начал трудовую деятельность рабочим на Шагонарском районном промкомбинате. Затем работал в Государственном комитете по имуществу Республики Тыва, был главным специалистом по правовым вопросам. С 1994 года возглавлял территориальное агентство Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению в Туве.

С 2004 года трудился в министерстве финансов Республики Тыва, где сначала возглавлял отдел по возврату бюджетных средств, а затем стал начальником департамента госзакупок. В апреле 2007 года получил должность министра земельных и имущественных отношений республики.

В июле 2008 года был избран мэром столицы Тувы — Кызыла. В ноябре 2013 года на сессии Кызылского городского хурала переизбран главой города. В ноябре 2018 года был назначен генеральным директором АО «Тываэнергосбыт». Является членом «Единой России».