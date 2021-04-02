Кинотеатр «Художественный» откроется после реконструкции 9 апреля

Сеансы в кинотеатре «Художественный» на Арбатской площади в Москве возобновятся с 9 апреля, сообщил программный директор Стас Тыркин. Кинотеатр закрыли на реставрацию в январе 2014 года.

«Сегодня мы называем дату открытия кинотеатра. Это произойдет ровно через неделю — 9 апреля»,— сказал журналистам господин Тыркин (цитата по ТАСС). Цена билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 руб. В первый день работы в кинотеатре пройдет российская премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера.

«Художественный» открылся в Москве в 1909 году. Обязательства по восстановлению кинотеатра в 2016 году взяла на себя компания A&NN Александра Мамута. После реставрации кинотеатру вернули прежнее название — «Художественный электро-театръ». В конце марта «Сбер» передал в управление кинотеатр ООО «Кинотеатр "Пионер"».

Всего в кинотеатре теперь четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Сейчас заполняемость всех залов ограничена до 50%.