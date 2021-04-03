Кинотеатр повторного Шехтеля

Кинотеатр «Художественный» — старейший в Москве и один из старейших в мире — вновь откроется для зрителей 9 апреля. Его репертуар составят избранные фильмы из российской прокатной сетки, спецпоказы, ретроспективы, фестивальное и арт-кино. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

В первый день работы в «Художественном» состоится российская премьера фильма Флориана Зеллера «Отец», номинированного на шесть «Оскаров». Эта картина откроет программу «Оскар-2021», в которую также войдут «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и другие ленты-номинанты, в том числе выдвинутая в категории «Лучший иностранный фильм» от Боснии и Герцеговины «Куда ты идешь, Аида?», пока не купленная в российский прокат.

10 апреля в кинотеатре пройдет специальный показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"», премьера которого состоялась именно здесь в январе 1926 года. Впервые в России будет представлена версия картины, восстановленная Немецкой синематекой,— с оригинальными интертитрами, кадрами, вырезанными советской цензурой, и первоначальной партитурой Эдмунда Майзеля, которая позже была заменена на музыку Шостаковича.

С 23 по 29 апреля «Художественный» вновь станет одной из площадок Московского международного кинофестиваля.

По словам Стаса Тыркина, программа кинотеатра будет ориентирована на «премиальное кино с человеческим лицом».

«Фильмы про соревнования грузовиков — это немного не к нам»,— сказал он, при этом подчеркнул, что «дискриминации по форматам и жанрам» в «Художественном» не будет. Так что в его репертуар впишутся и «Довод» Кристофера Нолана, и грядущий когда-нибудь сиквел «Аватара», которого команда кинотеатра ждет, чтобы в полной мере испытать установленное здесь новейшее оборудование — аудиосистему Dolby Atmos и четыре лазерных проектора Barco (таких, как утверждают в кинотеатре, всего 20 штук в мире). Также здесь будут проходить показы фильмов с 35-миллиметровой пленки.

Стас Тыркин также подчеркнул, что обновленный «Художественный» — это не просто кинотеатр, а «новый формат исторического пространства, которое смыкается с общедоступным пространством для жизни», открытым для всех желающих, а не только для тех, кто пришел посмотреть кино. Помимо четырех кинозалов (большого на 474 места, двух на 46 мест каждый и камерного на 21 место) здесь будут работать кафе, ресторан, несколько баров, парфюмерный бутик, а также филиал Библиотеки им. Н. А. Некрасова. Работать кинотеатр будет ежедневно, с девяти утра до трех ночи, продолжая традицию ночных показов, когда-то очень популярных среди его зрителей.

Этот кинотеатр — тогда он назывался «Художественный электро-театр» — открылся в ноябре 1909 года. Здание, построенное по проекту архитектора Николая Благовещенского, было первым в Москве, построенным специально для кинопоказов, и принадлежало предпринимателю Роберту Альберту Брокшу. Спустя четыре года его приобрел продюсер и режиссер Александр Ханжонков, который заказал перестройку кинотеатра Федору Шехтелю. Именно по его чертежам был воссоздан облик «Художественного» сейчас, при этом возвращены элементы декора как внутри, так и снаружи здания, утраченные во время его перестроек в советские годы. Например, барельефы, маскароны и исторические надписи на фасаде, лепнина в главном зале, чугунные фонари и окна. А фонтан и бар в фойе расположены там, где они находились на планах Шехтеля.

Реконструкция кинотеатра шла с 2014 года. За это время сроки ее окончания неоднократно переносились, а потраченные суммы росли: на ноябрь 2016 года мэрией Москвы было выделено на нее 870 млн руб. В декабре того же года к проекту были привлечены частные инвестиции, а кинотеатр передан в аренду АО «Пионер» бизнесмена Александра Мамута. Однако работы начались вновь только спустя два года. В 2019 году кинотеатр вместе с другими активами Rambler Group господина Мамута отошел Сбербанку, который планировал вложить в реконструкцию 1,5 млрд руб.

Сколько было потрачено в итоге, представители кинотеатра не раскрывают.

Несмотря на смену собственника, креативная команда в «Художественном» осталась прежней (кроме Стаса Тыркина в нее входят управляющий директор Варвара Мельникова и директор событийной программы Галарина Долговых), и управлять им будет ООО «Кинотеатр "Пионер"». Две площадки будут связаны совместными программами и мероприятиями.

Юлия Шагельман