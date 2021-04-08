Переговоры советников лидеров «нормандской четверки» состоятся 19 апреля

Следующие переговоры в «нормандском формате» на уровне политических советников глав государств-участников пройдут 19 апреля, сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«У нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация — после этого обмена мнениями — на высшем уровне»,— сказал главный российский куратор «нормандского формата» Дмитрий Козак (цитата по ТАСС).

Господин Козак также заявил, что развязывание Украиной полномасштабных военных действий в Донбассе станет для нее «началом конца». При это он добавил, что в случае войны в регионе Россия встанет на защиту своих граждан.

Предыдущие переговоры на уровне политических советников прошли 18 марта 2021 года. 30 марта Лидеры России, ФРГ и Франции обсудили ситуацию в регионе в Донбассе в режиме видеоконференции. Президент Украины во встрече не участвовал. Переговоры прошли на фоне обострения ситуации в регионе.

О попытках урегулирования конфликта — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».