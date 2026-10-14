Два коммерческих судна затонули у Ормузского пролива
Два контейнеровоза затонули недалеко от Ормузского пролива, сообщает The Guardian. По данным издания, речь идет о GFS Pride, шедшем под флагом Сингапура, а также о Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды.
Издание сообщает, что Cape Dao затонул недалеко от пролива в среду. Уточняется, что судно попало под обстрел еще 23 сентября.
Государственное телевидение Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что контейнеровоз затонул после подрыва на морской мине. The Guardian предполагает, что в заявлении речь идет о GFS Pride.
Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO) предполагает, что оба судна получили повреждения от неустановленных снарядов.
По данным Financial Times, за две недели до 11 октября под удар попали 24 судна, среди которых оказались танкеры для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.