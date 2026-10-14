Академик Иванов: наука будущего будет междисциплинарной

— Конечно. Наш институт — один из крупнейших. У нас, например, есть сильная научная школа, связанная с соединениями редкоземельных элементов. Год назад наш институт вместе с Институтом физической химии и электрохимии и Кольским научным центром выиграл право на реализацию гранта по созданию научного центра мирового уровня по редким и редкоземельным металлам. К этим исследованиям мы также привлекаем школьников. Есть очень сильное направление, связанное с химией бора. Если же говорить о том, что близко лично мне, то это создание новых неорганических материалов, в том числе биоматериалов. Материаловедение не может развиваться в отрыве от химии, и Николай Курнаков, основатель нашего института, был не только блестящим химиком, но и выдающимся материаловедом, хотя в те годы само слово «материаловед», наверное, не существовало. Он занимался в том числе созданием новых сплавов.