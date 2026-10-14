Хуманзе, или История идеи скрещивания человека с обезьяной

В одном из этих рассказов говорится о крупной человекообразной обезьяне, которую местные жители называют Quojas Morrou, а португальцы — salvage, диким существом. «Многие полагали, что оно является потомством или отпрыском людей и обезьян»,— писал Даппер, но оговаривал, что местные жители считают животное отдельным видом. Также в книге Даппера говорится, что такое существо доставили живым в Нидерланды и подарили принцу Фредерику-Генриху Оранскому. Подробно описаны человекоподобные черты внешности и поведения. Животное могло ходить прямо, поднимать тяжести, пить из сосуда и укрываться одеялом почти как человек. Даппер также сообщал, что местные жители рассказывают об этих животных «удивительные вещи»: что они нападают на беззащитных женщин и девушек и насилуют их, а также способны нападать на вооруженных мужчин.