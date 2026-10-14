Хуманзе, или История идеи скрещивания человека с обезьяной
Шимпанзе, орангутаны и другие гибридные партнеры Homo Sapiens
Детеныш, родившийся от человека и обезьяны. Сама мысль об этом способна вызвать отвращение и сильные возражения с точки зрения религии и морали. Но планы создания подобных гибридов существовали, опыты проводились. Хуманзе, гибрид человека и обезьяны, так и не появился, хотя в интернете, разумеется, вы можете прочесть противоположное.
В 1668 году в Амстердаме была опубликована книга Ольферта Даппера «Подробное описание областей Африки» (сокращенное название). Даппер никогда в жизни не покидал Нидерландов, но писал о Китае, Индии, других странах. В Африке он тоже не был, а сведения о ней почерпнул из рассказов миссионеров-иезуитов и мореплавателей.
Рассказы путешественников и сексуальные фантазии литераторов
В одном из этих рассказов говорится о крупной человекообразной обезьяне, которую местные жители называют Quojas Morrou, а португальцы — salvage, диким существом. «Многие полагали, что оно является потомством или отпрыском людей и обезьян»,— писал Даппер, но оговаривал, что местные жители считают животное отдельным видом. Также в книге Даппера говорится, что такое существо доставили живым в Нидерланды и подарили принцу Фредерику-Генриху Оранскому. Подробно описаны человекоподобные черты внешности и поведения. Животное могло ходить прямо, поднимать тяжести, пить из сосуда и укрываться одеялом почти как человек. Даппер также сообщал, что местные жители рассказывают об этих животных «удивительные вещи»: что они нападают на беззащитных женщин и девушек и насилуют их, а также способны нападать на вооруженных мужчин.
Земляк и современник Даппера Ян Янсен Стрейс путешествовал по-настоящему, много где побывал, даже в России. Он написал о приключениях книгу «Три путешествия» (сокращенное название), опубликованную в 1676 году. В рассказе о Мадагаскаре Стрейс упоминает крупных двуногих обезьян, которые могли совершить групповое изнасилование женщины.
Жан-Жак Руссо в трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755 год) пересказывает рассказ Даппера о «Кояс-Моррос» и рассуждает, что мог бы существовать способ экспериментально доказать принадлежность орангутана и других подобных существ к человеческому виду, но для такого опыта одного поколения было бы недостаточно и его нельзя было бы «невинно» осуществить.
У Вольтера в повести «Кандид, или Оптимизм» (опубликована в 1759 году) есть сатирическая сцена, в которой Кандид и Какамбо видят двух обнаженных девушек, за которыми бегут две обезьяны, кусая их за ягодицы. Кандид пожалел девушек и застрелил обеих обезьян. Но девушки вместо благодарности проливали слезы над убитыми животными. Какамбо объяснил: «Вы убили любовников этих девиц». После чего Кандид вспомнил, что в древности «так появились на свет египаны, фавны, сатиры».
В эротической повести «Гамиани, или Две ночи сладострастия» (приписывается Альфреду де Мюссе, опубликована в 1833 году) есть сцена добровольной сексуальной связи женщины с орангутаном.
Гюстав Флобер в 15-летнем возрасте (1837 год) написал новеллу «Quidquid volueris». Главный герой — Джалио — родился в Бразилии. О его появлении на свет другой персонаж, антрополог Поль де Монвиль, рассказывает так:
«Наконец, в один прекрасный день, от скуки, я купил у чернокожего мужчины самого красивого орангутана, которого когда-либо видели. Долгое время Академия наук работала над решением проблемы: может ли существовать гибрид обезьяны и человека. Я же, со своей стороны, хотел отомстить и заполучить глупую маленькую чернокожую женщину, и вот однажды, вернувшись с охоты, я обнаружил, что моя обезьяна, которую я запер в комнате с рабыней, сбежала и убежала, а рабыня была в слезах и вся в крови от когтей Белла».
Поиски недостающего звена
В 1871 году Чарльз Дарвин опубликовал работу «Происхождение человека и половой отбор», которая дала новый импульс дискуссии о родстве человека и человекообразных обезьян. Эта научная проблема была тесно связана с поисками так называемого недостающего звена между человеком и его древними предками.
В 1900 году немецкий физиолог и антрополог Ханс Вильгельм Карл Фриденталь опубликовал работу «Об экспериментальном доказательстве кровного родства». Проводя серологические анализы, Фриденталь обнаружил биохимическое сходство крови человека и высших приматов (человекообразных обезьян). Из этого он делал вывод, что половые клетки также могут быть достаточно близки для получения гибрида.
Голландский зоолог и антрополог Герман Мари Бернело Мунс в 1905 году в письме немецкому естествоиспытателю и философу Эрнсту Геккелю сообщил, что намерен посвятить следующее десятилетие экспериментальному изучению родства человека и человекообразных обезьян. Он намеревался отправиться в Западную Африку, чтобы там проводить опыты по искусственному оплодотворению самок обезьян спермой африканских мужчин, а также оплодотворению африканских женщин спермой самцов человекообразных обезьян. В 1908 году Мунс выпустил на нидерландском, немецком и французском языках брошюру «Истина. Экспериментальные исследования происхождения человека», надеясь привлечь внимание к своему плану и таким образом найти финансирование. Немецкий сексолог Герман Оскар Роледер писал Геккелю о похожем плане — провести опыты искусственного оплодотворения самок шимпанзе в немецком питомнике на Тенерифе (Канарские острова).
Дойти до экспериментальной фазы не удалось ни Мунсу, ни Роледеру. Эта честь выпала российскому ученому Илье Иванову. Иванов был знаком с книгой Мунса и переписывался с ним.
Осеменитель
Выпускник Харьковского императорского университета, физиолог по образованию Илья Иванов был пионером массового применения искусственного осеменения в животноводстве. В 1909 году он при поддержке видных ученых, в том числе академика Ивана Павлова, смог организовать собственную лабораторию в структуре Ветеринарного управления МВД. К 1914 году благодаря искусственному осеменению появилось 6804 лошади, проводились опыты и на овцах.
Наиболее подробная информация об опытах Иванова содержится в статьях историка науки Кирилла Россиянова, наиболее полная из которых — «Опасные связи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами» («Вопросы истории естествознания и техники», №1, 2006 год).
В 1910 году на Международном зоологическом конгрессе в Граце (Австро-Венгрия) Иванов говорил о возможности применения искусственного оплодотворения не только для скрещивания различных видов животных между собой, но и для экспериментов с человеком и человекообразными обезьянами.
Но если в Российской империи попытка провести подобные опыты столкнулась бы с обвинением в аморальности и активным сопротивлением со стороны церкви, то после прихода большевиков к власти ситуация радикально изменилась. Успешная гибридизация обезьяны и человека могла бы стать мощным аргументом в антирелигиозной пропаганде.
В апреле 1922 года Иванов писал американскому биологу Раймонду Пирлу о планах искусственного осеменения обезьян спермой человека, а также о поисках финансовой поддержки этих планов в Европе и в Америке.
В июне 1924 года планы экспериментов Иванова по скрещиванию обезьяны и человека, а также различных видов человекообразных обезьян поддержал Пастеровский институт в Париже. Иванову готовы были предоставить для опытов шимпанзе из обезьяньего питомника в местечке Киндия во Французской Гвинее (в настоящее время — третий по величине город Гвинеи). Но финансирование экспедиции Иванову нужно было найти самостоятельно.
В сентябре Иванов обратился к наркому просвещения Александру Луначарскому с просьбой о финансовой поддержке в размере 15 тыс. долларов на производство опытов по получению помесей между человеком и высшими обезьянами. Главнаука, которой Луначарский поручил разобраться с вопросом, в просьбе отказала.
На следующий год Иванову удалось найти покровителя. Управляющий делами Совнаркома Николай Горбунов решил поддержать Иванова. В сентябре 1925 года Финансовая комиссия Совнаркома рекомендовала выделить средства на экспедицию в Африку — 10 тыс. долларов. Проект одобрил заместитель председателя Совнаркома и председатель Совета труда и обороны (СТО) Лев Каменев, а затем и недавно с помпой отметившая 200-летний юбилей Академия наук СССР. Положительно отнесся к идее также Государственный институт экспериментальной эндокринологии (ГИЭЭ Наркомздрава, сейчас — Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И. И. Дедова). Иванов предложил организовать при ГИЭЭ питомник обезьян. Во Франции в то время Сергей Воронов уже не первый год проводил операции по омоложению путем пересадки фрагментов ткани обезьяньих половых желез человеку.
В феврале и июне 1927 года в Гвинее были поставлены опыты на трех самках шимпанзе. Имена двух доноров остались неизвестными. Впрыскивание семени обезьянам производилось спешно. Как записал Иванов в лабораторном дневнике:
«Чтобы не давать присутствующим неграм пищи для толкований и выводов, которые для нас могли бы повлечь большие неприятности».
Из-за этого шансы на успешное оплодотворение Иванов считал низкими.
Обезьян для опытов было мало, и Иванов хотел поставить опыты по оплодотворению семенем обезьян на местных женщинах без их согласия. Лейтенант-губернатор Французской Гвинеи Жан Луи Жорж Пуаре не дал на это разрешения.
Иванов вернулся в СССР. По пути умерли две шимпанзе, в Сухуме — третья. При вскрытии у них не обнаружилось признаков беременности.
В августе 1927 года в Сухум (сейчас — Сухуми) прибыла партия обезьян. Был организован Сухумский обезьяний питомник (сейчас — база НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии). В Сухуме Иванов собирался провести опыты уже не на африканских, а на советских женщинах, но только на вызвавшихся добровольно. В питомнике имелся только один половозрелый самец высших обезьян — орангутан Тарзан. Планировалось привлечь как минимум пять женщин.
Достоверно известно минимум об одной женщине, добровольно сообщившей Иванову о желании принять участие в опытах. В июне 1929 года умер Тарзан. А в 1930 году Иванов был обвинен во вредительстве, арестован и отправлен в ссылку в Казахстан сроком на пять лет. В феврале 1932 года он был досрочно освобожден из ссылки, но прожил на свободе менее двух месяцев.
Насколько известно, больше к идее гибридизации человека и обезьяны советские ученые не обращались.
Вокруг опытов Ильи Иванова возник целый пласт ненаучных и конспирологических версий. Самая известная утверждает, будто Сталин поручил ученому создать расу физически сильных, покорных и нечувствительных к боли «обезьянолюдей» для армии или тяжелого труда; другие версии связывали проект с планами омоложения советского руководства, тайными евгеническими программами, попытками вывести «нового советского человека» или даже с секретными экспериментами спецслужб.
Документальных подтверждений всех этих теорий нет.
Жертва культурной революции
В конце 1980-го и начале 1981 года в англоязычной прессе появились статьи со ссылкой на публикацию шанхайской газеты «Вэнхуэй Бао» следующего содержания. Директор больницы в Шэньяне Цзи Юнсян утверждал, что в 1967 году участвовал в эксперименте: самку шимпанзе искусственно осеменили человеческой спермой, и якобы самка забеременела. «Культурная революция» прервала эксперимент. Исследователей отправили на сельскохозяйственные работы. В англоязычных статьях стал использоваться термин «хуманзе» (слово образовано от human — человек и chimpanzee — шимпанзе). Слово существовало и раньше: в 1920-е годы так называли шимпанзе Снуки — звезду немого кино.
На первый взгляд история про китайский эксперимент выглядит газетной уткой. Но она получила интересное продолжение.
В 1986 году некий Цзи Юнсян (как минимум — полный тезка, также проживающий в Шэньяне) подал в КНР патентную заявку. Вот что Цзи Юнсян хотел запатентовать: «Название изобретения: Гибридное животное — "близкий к человеку примат" (околочеловек) и метод его выведения. Реферат: Настоящее изобретение использует метод искусственного осеменения самки шимпанзе человеческой спермой для достижения беременности и последующего рождения животного, промежуточного по своим свойствам между человеком и шимпанзе, получившего название "околочеловек" (цзиньжэнюань). Организм этого существа может служить в качестве донора органов для трансплантации человеку, заменять человека на тяжелых работах, а также использоваться для исследования человеческой наследственности и происхождения». В тексте заявки был подробно расписан план проведения такого опыта.
Заявка была опубликована в 1987 году, а в 1988 году отозвана после публикации.
Столетие спустя
В будущем году исполнится 100 лет опытам Ильи Иванова в Гвинее. Если не считать неподтвержденной документально китайской истории, хуманзе за это время не создали.
Но в последние годы ученым удалось создать человеко-обезьяньи химеры. В 2021 году международный коллектив ученых опубликовал в журнале Cell отчет об эксперименте, в ходе которого человеческие плюрипотентные стволовые клетки вводились в эмбрионы макак (Chimeric contribution of human extended pluripotent stem cells to monkey embryos ex vivo; первый автор статьи — Тао Тан из Государственной ключевой лаборатории биомедицинских исследований приматов Института трансляционной медицины приматов Куньминского университета науки и технологий).
В статье сообщается, что некоторые химерные эмбрионы удавалось поддерживать ex vivo до 19-го дня развития. Но химерный эмбрион не был потомком человека и человекообразной обезьяны. У эмбриона макаки оставался его геном, но часть его клеток происходила из внесенных человеческих стволовых клеток.
В том же году в журнале Nature Genetics вышла работа американских исследователей «Human-chimpanzee fused cells reveal cis-regulatory divergence underlying skeletal evolution» (первый автор — Дэвид Гохман). Ученые создавали клетки, содержащие генетический материал человека и шимпанзе для сравнения работы генов двух видов. Но гибридные клетки — не гибридный организм.
Созданием хуманзе, каким его видели сто лет назад, современная наука не занимается.
Журнал "Коммерсантъ Наука" №26от 15.10.2026, стр. 26