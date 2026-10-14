Системно значимые доходы
Банковский сектор идет на рекорд по чистой прибыли по итогам 2026 года
Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2026 года может впервые превысить 4 трлн руб. Накопленные за последние годы активы, даже с учетом слабого роста кредитования, поддержат финансовые результаты банков. Вместе с тем сокращение ликвидности и обострившаяся конкуренция за клиентов вынуждают участников рынка повышать ставки по вкладам. Дополнительное давление на прибыль окажет пересмотр графиков платежей из-за ухудшения положения заемщиков, а также снижение комиссионных доходов.
Чистая прибыль банковского сектора в 2026 году может составить 4–4,2 трлн руб., обновив исторический максимум, следует из обзора «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Это более определенный прогноз, чем прежние оценки банкиров и ЦБ. В начале сентября ЦБ обновил прогноз по прибыли банковского сектора, но оставил его в довольно широком диапазоне — 3,9–4,4 трлн руб. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф оценивал заработок банков в сумму около 4 трлн руб. В конце сентября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозировал ежегодную прибыль банковского сектора в ближайшие три года в диапазоне 3,8–4,5 трлн руб.
Банковский сектор демонстрировал устойчивый рост финансовых показателей с начала года. По данным Банка России, по итогам восьми месяцев 2026 года чистая прибыль банковского сектора составила 3,3 трлн руб., на 36% превысив прошлогодний показатель. Кроме того, лидер рынка Сбербанк по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль на 18,2%, до 1,5 трлн руб.
По данным «Эксперт РА», рост прибыли банков поддержит накопленная маржинальность. Так, в первом полугодии крупнейшие банки снижали ставки по вкладам быстрее, чем уменьшалась доходность их активов, что позволило им сократить расходы и больше зарабатывать на процентных операциях.
«Цикл снижения ставки в моменте всегда играет на стороне банков с коротким фондированием, поскольку пассивы переоцениваются быстрее, чем кредитный портфель, особенно розничный с фиксированными ставками, набранный на пике»,— поясняет начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников.
Дорогие депозиты 2024–2025 годов замещаются более дешевыми. С учетом огромной базы работающих активов, накопленной за прошлые годы, «даже при скромном росте кредитования процентный доход в абсолютных величинах получается очень большим», отмечает господин Бердников.
Так, чистые процентные доходы сектора в первом полугодии 2026 года выросли на треть относительно аналогичного периода прошлого года, указывает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.
Вместе с тем рост прибыли банков во втором полугодии 2026 года будет сдерживать замедление снижения ключевой ставки. Теперь смягчение ДКП идет медленнее. «Между банками идет большая конкуренция за клиентов, поэтому грамотное управление процентным риском является значительным поддерживающим фактором роста прибыли»,— говорит руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы Б1 Геннадий Шинин. Так, к концу третьего квартала крупнейшие банки повысили ставки по депозитам (см. “Ъ” от 2 сентября) на фоне сокращения средств населения на счетах и повышенного спроса на наличные. Стоит отметить, что в первом полугодии объем средств физлиц в топ-10 банков в среднем снизился на 1%, отмечают в «Эксперт РА».
Авторы исследования также указывают на дополнительные кредитные потери из-за пересмотра графиков погашения задолженности и ухудшения финансового положения компаний-заемщиков.
«Дополнительные расходы на резервы могут возникнуть по мере оценки результатов реструктуризаций, которые дают заемщикам время, однако не гарантируют восстановления способности обслуживать долг»,— отмечает Ксения Якушкина.
По словам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, компании из сфер строительства и электронной коммерции, а также нефтяного сектора находятся под экономическим давлением. «В силу снижения выручки и потери части активов неизбежно ухудшение финансовых показателей и, как следствие, оценки их финансового положения, что может потребовать создания дополнительных резервов даже без ухудшения платежной дисциплины»,— поясняет он.
В первом полугодии 2026 года доля рискованных реструктуризаций в корпоративном портфеле сектора выросла с 4,3% до 4,9%. При этом убытки концентрируются преимущественно в сегменте небольших банков, где растет доля убыточных кредитных организаций. Однако их показатели «не существенно влияют на общий результат сектора», отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. Дополнительное давление на рынок окажет сокращение комиссионных доходов банков в сегменте физлиц, «в частности, вследствие роста доли СБП в оплате товаров и услуг и снижения доли безналичного оборота», считает господин Матовников.