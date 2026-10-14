Системно значимые доходы

Чистая прибыль банковского сектора в 2026 году может составить 4–4,2 трлн руб., обновив исторический максимум, следует из обзора «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Это более определенный прогноз, чем прежние оценки банкиров и ЦБ. В начале сентября ЦБ обновил прогноз по прибыли банковского сектора, но оставил его в довольно широком диапазоне — 3,9–4,4 трлн руб. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф оценивал заработок банков в сумму около 4 трлн руб. В конце сентября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозировал ежегодную прибыль банковского сектора в ближайшие три года в диапазоне 3,8–4,5 трлн руб.