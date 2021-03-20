На войну в Донбассе отправляют заявление

Киев сообщил о новой инициативе: украинская сторона предлагает принять на уровне «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Москва, как выяснил “Ъ”, готова работать над общим текстом, если в нем будет обязательство Украины соблюдать согласованные с ее участием меры обеспечения перемирия. В целом последние переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки» зафиксировали: урегулирование конфликта в тупике и никакой мирный план никто не обсуждает. Это следует из оказавшегося в распоряжении “Ъ” письма главы российской делегации Дмитрия Козака французскому, немецкому и украинскому коллегам.

О новой инициативе Киева проинформировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле»,— приводятся слова господина Ермака в сообщении, опубликованном 19 марта на президентском сайте. В нем же указывается, что господин Ермак, участвовавший днем ранее в видеоконференции советников лидеров «нормандской четверки», предложил коллегам принять совместное заявление «о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе».

Договоренность о бессрочном перемирии, которое хочет восстановить господин Ермак, была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. Ее тогда назвали прорывной, поскольку конфликтующие стороны согласились не просто прекратить огонь. Они договорились, что вооруженные силы Украины и вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО — используемое дипломатами на переговорах наименование самопровозглашенных ДНР и ЛНР) издадут и обнародуют приказы, содержащие список конкретных мер по обеспечению перемирия.

В списке мер — запрет на применение огня, включая снайперский, запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, дисциплинарная ответственность за нарушение тишины и другие. Также было согласовано, что открывать ответный огонь допустимо в одном случае — по приказу руководства вооруженных сил Украины и вооруженных формирований после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня. О приказах об ответном огне надлежит уведомлять контактную группу.

Договоренность о перемирии вступила в силу 27 июля в 00:01. На какое-то время тишина в зоне конфликта действительно наступила. Но потом ситуация снова вернулась в режим вялотекущей войны. Обстрелы то усиливались, то снова затихали, но больше не прекращались. Взрывы и стрельба постоянно фиксируются в ежедневных публичных отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В последнем из них — от 18 марта — сообщается о 44 нарушениях в Донецкой области. «Большинство нарушений произошло севернее населенного пункта Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) и южнее населенного пункта Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 30 таких нарушений, из которых примерно половина произошла севернее Широкино»,— отметила мониторинговая миссия ОБСЕ.

Также миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольном правительству районе Донецкой области и в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Приписка «подконтрольный правительству» означает, что территория, о которой идет речь, контролируется украинскими властями.

Андрей Ермак, судя по всему, рассчитывает, что принятие на уровне «нормандцев» заявления о возврате к прекращению огня исправит ситуацию.

Между тем источник “Ъ” в российской делегации, участвовавший в состоявшейся 18 марта видеоконференции, говорит, что вопроса о принятии подобного заявления в повестке онлайн-встречи изначально не было.

По его словам, «даже Хайди Грау (спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе.— “Ъ”) заявила во время переговоров о бесполезности подобных заявлений». Тем не менее, сообщил собеседник “Ъ”, обсуждение этой темы заняло порядка четырех часов — встреча советников завершилась в четверг около 23:00.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Москву в «нормандском формате», выразил готовность выработать совместный текст. Но при условии, отмечает источник, что он будет содержать обязательство Украины привести июльское заявление своего Министерства обороны о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия.

Проблема здесь в следующем. После того как 22 июля было согласовано перемирие, власти ОРДЛО опубликовали идентичные приказы. В них, помимо запретов открывать огонь и провоцировать противника, есть пункт о том, что стрелять в ответ следует исключительно по приказу начальника управления народной милиции, если прочие меры, в том числе по линии Совместного центра контроля и координации прекращения огня, ни к чему не привели.

Минобороны Украины свой приказ публиковать не стало. Вместо него на сайте ведомства появилось заявление (найти его удалось только в кэше), в котором есть важное отличие и от приказов милицейских начальников ОРДЛО, и от согласованных 22 июля мер по усилению режима прекращения огня. «В случае нарушения противником режима “тишины” и создания угрозы жизни украинских военнослужащих вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы»,— отмечается в заявлении.

Из этого следует, комментирует этот пункт российский переговорщик, что каждый украинский солдат вправе открывать ответный огонь, хотя в прошлом году было согласовано, что делать это можно только по приказу руководства вооруженных сил.

«Козак убеждал коллег по “нормандскому формату” в необходимости привести это искаженное заявление в соответствие с ранее утвержденными мерами»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Андрей Ермак, сообщил участник переговоров, сделать это отказался, а представители Франции и Германии «проявили с ним солидарность»: «После этого Козак предупредил, что ответственность за эскалацию боевых действий в результате провокаций Киева ляжет на Германию и Францию как гарантов мирного урегулирования конфликта».

Этим господин Козак не ограничился. 19 марта он направил украинскому, французскому и немецкому коллегам письмо (есть в распоряжении “Ъ”), в котором, констатировав «отсутствие какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров», предложил их реорганизовать через внедрение принципа ротации председателей. Сейчас в ходе онлайн-встреч «нормандской четверки» председательствуют то Германия, то Франция.

«Учитывая равноправие всех участников “нормандского формата”, было бы целесообразно использовать широко применяющиися в международнои дипломатическои практике принцип ротации председателеи с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников. Убежден, такои подход позволит эмпирическим путем определить наиболее эффективные механизмы организации переговоров с сокращением временных затрат на их проведение»,— предложил коллегам Дмитрий Козак.

В этом же письме чиновник, давно добивающийся фиксации на бумаге любых переговорных итогов и даже отсутствия таковых, а также публичности переговоров, предложил «четверке» подтвердить своими подписями результаты последнего раунда.

А именно принять к сведению, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту «Ключевых кластеров по реализации минских соглашении», который был внесен 8 февраля 2021 года, равно как и отзыв на положенные на стол переговоров российские замечания к этому документу.

Еще, следует из письма, Дмитрий Козак предложил задокументировать отказ Киева изменить упомянутое выше заявление Минобороны Украины по перемирию. Впрочем, как заявил собеседник “Ъ” с российской стороны, партнеры по «нормандской четверке» раз за разом отказываются ставить подписи под любыми переговорными документами, а также переводить переговоры в публичную плоскость. «Не хотят оставлять отпечатки пальцев»,— заключил он.

Владимир Соловьев