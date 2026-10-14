Апгрейд человечности?

А в мае папа Лев XIV выпустил первую энциклику «Magnifica humanitas» и поставил в ней проблему: что остается человеку, когда машины начинают думать за него все лучше и лучше? В ватиканском документе речь идет не о технологиях, а о достоинстве, истине и цене, которую общество готово заплатить за скорость технологического перехода. Формулировка энциклики «разоружить ИИ» разошлась в мировых медиа именно потому, что она не про запреты, а про смену системы координат: не о мощи искусственного интеллекта, а «ради чего» и «за счет кого».