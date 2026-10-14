Апгрейд человечности?
Папа Лев XIV против Илона Маска: как встроить большие языковые машины в образовательный процесс
Осенью 2026 года произошел очередной революционный скачок в развитии ИИ-технологий, еще острее поставивший вопрос «сохранения человеческого» перед вызовами, исходящими от умных вычислительных машин.
К началу сентября рой из 10 тыс. ИИ-агентов справился с одной из «задач тысячелетия» — уравнениями Навье–Стокса, над которыми математики бились больше века. OpenAI представила модель GPT-6 Astra не как более разговорчивый чат-бот, а как систему, которой можно поручить работу целиком — от исследования до результата. И почти сразу же глава Anthropic Дарио Амодей публично призвал индустрию притормозить и договориться о правилах игры — редкий случай, когда предостережение звучит из уст одного из тех, кто гонку разгоняет.
А в мае папа Лев XIV выпустил первую энциклику «Magnifica humanitas» и поставил в ней проблему: что остается человеку, когда машины начинают думать за него все лучше и лучше? В ватиканском документе речь идет не о технологиях, а о достоинстве, истине и цене, которую общество готово заплатить за скорость технологического перехода. Формулировка энциклики «разоружить ИИ» разошлась в мировых медиа именно потому, что она не про запреты, а про смену системы координат: не о мощи искусственного интеллекта, а «ради чего» и «за счет кого».
Две позиции: одна описывает новую реальность в бенчмарках и триллионах долларов, другая — в категориях достоинства и истины.
Сражение за человека и человечность, как это обычно случается в истории, идет не на стадионах, а в школе и университете. И именно от массовых образовательных практик зависит, кем вырастет следующее поколение: операторами делегирования задач или людьми, способными задавать вопросы.
Логика эффективности
Илон Маск считает, что ИИ и гуманоидные роботы способны добавить к глобальной экономике 20–30% — около $20–30 трлн ежегодно — просто за счет того, что и цифровые, и физические задачи начнут выполняться эффективнее, чем сегодня.
Что эта перемена может означать для глобальной системы образования и каждого университета в отдельности? Тут важнее не шокирующие числовые прогнозы, а тезис Маска: через 15, максимум 20 лет труд станет «опциональным», люди будут работать по желанию, как сегодня занимаются хобби. Труд не будет необходимостью для материального выживания. В социальной действительности будет сокращаться необходимость учиться и работать.
Если такое в самом деле произойдет, разрушится связка, в которую веками было встроено образование: надо учиться, чтобы работать и хорошо зарабатывать, а заработок нужен для жизни. Когда работа перестает быть экономической необходимостью, что вкладывать в голову человеку во время его обучения? Какие мотивы действовать и смыслы жить у людей нужно формировать? На такой вопрос с позиции эффективности ответить пока не представляется возможным. Есть ли ответ у Святого престола?
Голос достоинства
Один из ключевых тезисов энциклики Льва XIV сформулирован как метафора «разоружить ИИ». Прямая интерпретация прочитывается как призыв к запрету — так поначалу и пересказывали папское послание новостные медиа. Но смысл там в ином: не гнаться за самой мощной моделью AI ради самой гонки. «Разоружить» означает выбирать инструменты по тому, чему они служат, а не по тому, насколько они внушительно выглядят в очередной презентации бизнес-продукта.
Второй тезис энциклики еще точнее: если труд начнет сокращаться ради прибыли, а не ради освобождения человека, общество получит не всеобщий досуг, а обесценивание. «Опциональная работа» Маска и «обесцененный труд» из энциклики, в сущности, говорят об одном и том же сценарии, но с одной стороны — из логики экономической эффективности, а с другой — из логики человеческого достоинства.
И еще одно важное положение энциклики касается именно школы. Там, где техноиндустрия видит операционную эффективность, религиозный взгляд видит нечто, что можно назвать «воспитательным альянсом». Школа — место, где не выдают готовые ответы, а взращивают желание задавать вопросы, где учат «искать и любить истину».
Папская формулировка неожиданно точно ложится на современную педагогику.
Вокруг этих тезисов энциклика выстраивает систему координат — не техническое задание, а словарь ценностей: достоинство, общее благо, солидарность, субсидиарность, истина, ответственность, отношения, забота, справедливость, свобода. Это прямой ответ на риск, который в документе назван «инструментальным отношением к знанию». Если образование сводится к освоению инструментов, оно перестает формировать человека, способного нести ответственность и действовать ради общего блага, а начинает производить агентов-операторов по выполнению чужих задач.
Игра без правил
Пока Ватикан формулировал принципы, а OpenAI и другие лидеры ИИ-индустрии — бенчмарки, столкновение двух логик уже вовсю шло в школьных классах и студенческих аудиториях. По данным RAND, в 2025 году 54% школьников и 53% учителей английского языка, математики и естественных наук использовали ИИ для учебы — рост больше чем на 15 процентных пунктов всего за год-два. Пока бюрократы и эксперты рассуждали о принципах, дети и учителя уже вовсю пользовались инструментом — синхронно, вслепую, без правил, которые никто не успел для них написать.
Для чего мучиться над формулировкой мысли, если нужный текст или презентация с таблицами и графиками проявляются за секунды, готовые и гладкие?
Ученик, который привыкает не формулировать мысль, а редактировать чужую, незаметно перестает быть исследователем и превращается в оператора: самую трудную часть работы за него сделал алгоритм. Мышление формируется не в момент, когда получен верный ответ, а в момент, когда гипотезу пытались собрать с нуля и ошибались, критиковали и проверяли. Именно так нарабатывается умение опознать слабый аргумент, удержать в голове длинную цепочку рассуждений, заметить, что вопрос задан неверно.
Это и есть то самое превращение, о котором на языке достоинства предупреждала энциклика, только в масштабе одного подростка, сидящего за своим ноутбуком.
Три сценария до 2030 года
Сценарий 1. Гонка без тормозов
Побеждает чистая логика прогнозов Маска: образование превращается в сервис быстрых ответов. Кто получил доступ к самой продвинутой модели, тот и выиграл гонку. Неравенство усиливается, критическое мышление атрофируется за ненадобностью.
Сценарий 2. Регулируемая интеграция
Побеждает не бюрократия сама по себе, а перемена, уже заметная у всех участников этой коллизии: ЮНЕСКО строит инфраструктуру правил, университеты вводят «ИИ-декларации», школы смещают оценку на процесс — и даже Дарио Амодей, глава Anthropic, публично просит индустрию притормозить. Речь идет не о разрозненных мерах предосторожности, а о смене самого отношения общества, в том числе образования к ИИ.
Сценарий 3. Антропологический поворот
Побеждает логика энциклики: образование становится пространством истины и достоинства не на бумаге, а на практике, «воспитательный альянс» — повседневность, а желание задавать вопросы — норма.
Какой из трех сценариев реализуется, зависит не от прогнозов Маска и не от текста энциклики самих по себе, а от приземленных вещей: кто контролирует данные и алгоритмы в школах, как устроено оценивание и насколько сильна профессиональная культура педагога — той самой фигуры, которая ежедневно и в одиночку решает исход этого противостояния в классе.
Противостояние решится тем, какой вопрос задает себе учитель, составляя завтрашний урок: облегчить ученику работу — или создать условия, в которых тот захочет думать сам. Масштабировать нечего, пока не появится хотя бы один такой урок.
Дальше — дело техники.
Журнал "Коммерсантъ Наука" №26от 15.10.2026, стр. 28