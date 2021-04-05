ФСИН подтвердила, что Навальный заболел в колонии

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», заболел в колонии, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Ранее оппозиционер рассказал, что у него сильный кашель и температура до 38,1. В марте он также заявил, что у него начались проблемы со спиной, но в колонии его не лечат. 31 марта он начал голодовку.

Во ФСИН заявили, что политика перевели в медико-санитарную часть. Во время плановой диспансеризации у него выявили признаки респираторного заболевания. Осужденный уже сдал тест на коронавирус. «У него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание»,— сообщила ФСИН газете «Известия».

Источник «Известий» не подтвердил, что в колонии произошла вспышка туберкулеза. Алексей Навальный утверждал, что за последнее время три человека из его отряда были госпитализированы с туберкулезом.

В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев, он находится в ИК-2 города Покров во Владимирской области. Его сторонники рассказывали, что еще до голодовки он похудел в колонии на 8 кг. За две недели в ИК он получил шесть выговоров.

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».