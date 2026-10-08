Песков назвал последние заявления Зеленского признаком нежелания переговоров

По словам пресс-секретаря, российская сторона согласна с мнением госсекретаря США Марко Рубио, который не видит никаких перспектив в мирном урегулировании конфликта на Украине. На просьбу прокомментировать предложение Индии по прекращению боевых действий господин Песков сказал, что оно касается только «определенного сектора урегулирования». Пресс-секретарь усомнился, что Россия и Украина смогут договориться с учетом мирных инициатив индийской стороны.