Песков назвал последние заявления Зеленского признаком нежелания переговоров
08.10.2026, 22:18
Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что он не стремится к мирному урегулированию конфликта, сказал «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Смотрите, были 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней (операция по воздействию на Россию, объявленная президентом Украины в конце июня.— “Ъ”) сейчас аукаются киевскому режиму. Аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины»,— сказал господин Песков.
По словам пресс-секретаря, российская сторона согласна с мнением госсекретаря США Марко Рубио, который не видит никаких перспектив в мирном урегулировании конфликта на Украине. На просьбу прокомментировать предложение Индии по прекращению боевых действий господин Песков сказал, что оно касается только «определенного сектора урегулирования». Пресс-секретарь усомнился, что Россия и Украина смогут договориться с учетом мирных инициатив индийской стороны.
По данным Hindustan Times, Индия предложила план перемирия между Россией и Украиной из трех пунктов. Они касаются инфраструктуры и судоходства в Черном море. Украинская сторона назвала индийское предложение «наиболее всеобъемлющим».