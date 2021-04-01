Сторонники Навального сообщили, что к нему по-прежнему не пускают врача

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что к нему не пускают врача. Политик находится в исправительной колонии в городе Покров во Владимирской области. Вчера, 31 марта, он объявил голодовку. В Telegram-канале политика сообщается, что еще до этого за время заключения он похудел на восемь килограммов.

«Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой,— говорится в сообщении.— Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам, в колонию он приехал 93 кг, сейчас —85 кг, то есть минус 8 кг еще до голодовки».

Сторонники оппозиционера добавили, что сегодня в колонию приехала съемочная группа RT, в которой была Мария Бутина (сотрудница телеканала, член Общественной палаты, осуждена в США за сговор с целью незаконной работы на правительство РФ). «Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма,— написали они.— Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо. Вранья на один репортаж нарезать смогут».

Напомним, оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но в 2018 году Верховный суд отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. На прошлой неделе он потребовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. В частности, он рассказал о болях в спине и онемении ноги. При этом областное управление ФСИН оценивало состояние оппозиционера как «стабильное, удовлетворительное».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».