РКН примет меры в случае публикации фейков о ситуации в Иркутской области
08.10.2026, 21:57
Роскомнадзор обнаружил случаи распространения «заведомо ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Иркутской области» в соцсетях и российских СМИ. Ведомство проанализирует публикации по теме и примет меры, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Служба может потребовать удалить фейки, а в случае отказа — заблокировать доступ к ресурсу, на котором они размещены. «Ведомство призывает СМИ распространять информацию, полученную только из официальных источников, а по всем вопросам, связанным с санитарной обстановкой, обращаться в Роспотребнадзор»,— указано в публикации РКН.
В ночь на 2 октября в Шелеховской районной больнице скончалась сотрудница противочумного института. Профилактические мероприятия после гибели девушки завершились 8 октября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что «аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявлено», а контактировавшие с зараженной — здоровы.