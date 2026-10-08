РКН примет меры в случае публикации фейков о ситуации в Иркутской области

Служба может потребовать удалить фейки, а в случае отказа — заблокировать доступ к ресурсу, на котором они размещены. «Ведомство призывает СМИ распространять информацию, полученную только из официальных источников, а по всем вопросам, связанным с санитарной обстановкой, обращаться в Роспотребнадзор»,— указано в публикации РКН.