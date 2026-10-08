Суд в Москве арестовал разработчика ядерного бункера «Куб-М» Посохова
08.10.2026, 22:22
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова, сообщает РБК со ссылкой на источники. С января господин Посохов находился под домашним арестом по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Николая Посохова задержали в январе вместе с бывшим заместителем начальника института Игорем Сосуновым, который с того момента находится под стражей. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Господин Посохов возглавлял научно-исследовательский центр, который разработал мобильное бомбоубежище «КУБ-М». Бункер защищает от последствий природных бедствий и техногенных происшествий. Серийное производство комплекса началось осенью 2024 года.