Навальный рассказал о проблемах со спиной

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», рассказал, что у него в колонии начала сильно болеть спина, но ему не дают лекарств. О том, что у оппозиционера начались проблемы со здоровьем, на этой неделе сообщили его сторонники и адвокаты. Областное управление ФСИН оценивало состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное».

Как предполагает политик, боли в спине у него начались у него из-за того, что защемило нерв «от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде». По словам Алексея Навального, сначала он молчал о проблемах со здоровьем, но после того, как его этапировали в колонию, забеспокоился и стал просить допустить к нему врача и дать лекарств. Он утверждает, что его жалобы «берут» но ничего не делают», свой диагноз он до сих пор не знает. Из-за проблем со спиной ему «тяжело и очень больно» вставать с кровати, также у него начала терять чувствительность правая нога.

«Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают. <…> Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать две таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю. <…> Осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает — за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться»,— говорится в посте политика в Instagram.

Алексей Навальный пишет, что «если жизнь дала лимоны, делай из них лимонад»: по словам политика, он уже представляет, как «будет ходить по зоне со стильной тростью». «Но идеально — это деревянная нога. Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! <...> Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного» — добавил он.

Напомним, оппозиционер отбывает наказание по делу «Ив Роше»: 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок на реальный. Политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев, он отбывает срок в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. После того, как стало известно о его проблемах со здоровьем, Алексей Навальный направил ФСИН два заявления с требованием допустить к нему лечащего врача и прекратить «пытки бессонницей». С призывом обеспечить его медицинской помощью выступил ЕС.

Подробнее о состоянии оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».