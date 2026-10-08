Германия вышла из совместного с Францией проекта по разработке нового танка
08.10.2026, 22:02
ФРГ приняла решение выйти из франко-германского проекта Main Ground Combat System (MGCS). В рамках этого проекта две страны занимались созданием нового танка, который должен был заменить находящиеся на вооружении Франции танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на главу генерального штаба Франции генерала Фабьена Мандона, который выступил с этим объявлением в парламенте страны.
Генерал заявил, что не считает проект «полным поражением». За время его работы, отметил он, были определены основные принципы нового танка. Тем не менее «с промышленной точки зрения новость хорошей назвать нельзя», цитирует его телеканал.
Проект MGCS был запущен в 2017 году. И довольно быстро в нем наметились разногласия между сторонами, а появление нового танка отодвигалось. Это уже второй оборонный проект с Францией, из которого в этом году выходит Германия. Как сообщал «Ъ», в июне был остановлен проект разработки нового истребителя шестого поколения FCAS, также начатый в 2017 году. Как и в случае с MGCS, причиной прекращения проекта стали противоречия между входившими в него германскими и французскими производителями.