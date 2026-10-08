Россия призвала к разработке конвенции против химического терроризма

«Результаты анализов проб регулярно предоставляем в ОЗХО, любой желающий может с ними ознакомиться. Однако наши подтвержденные данные для стран Запада неудобны. Они их попросту игнорируют и называют дезинформацией»,— сказал господин Тарабрин на закрытой сессии исполнительного совета ОЗХО (цитата по «РИА Новости»).