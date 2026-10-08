Россия призвала к разработке конвенции против химического терроризма
08.10.2026, 22:11
Российские военнослужащие продолжают фиксировать случаи применения ВСУ токсичных химикатов и отравляющих веществ. Об этом сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. Он призвал к разработке международного юридически обязывающего документа против химического и биологического терроризма.
«Результаты анализов проб регулярно предоставляем в ОЗХО, любой желающий может с ними ознакомиться. Однако наши подтвержденные данные для стран Запада неудобны. Они их попросту игнорируют и называют дезинформацией»,— сказал господин Тарабрин на закрытой сессии исполнительного совета ОЗХО (цитата по «РИА Новости»).
По словам господина Тарабрина, западные страны участвуют в применении ВСУ токсичных химикатов против российских граждан. «Мимо их (стран Запада.— "Ъ") внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт»,— добавил он.