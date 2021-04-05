Навальный сообщил о сильном кашле и высокой температуре

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», сообщил, что у него кашель и поднялась температура. В марте оппозиционер рассказал, что в исправительной колонии (ИК) у него начались проблемы со здоровьем — заболела спина, но, по его словам, к нему не допускают врача и не лечат. 31 марта он объявил голодовку.

Навальный рассказал, что температура у него поднимается до 38,1. «Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: "Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1". Но есть и светлая сторона: говорят же "клин клином вышибают". Если у меня тубик (туберкулез.— “Ъ”), то может он прогонит боль в спине и онемение ног»,— говорится в посте политика в Instagram.

Алексей Навальный добавил, что продолжает голодовку. Он объяснил, что у него «есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет», а тюремным врачам, по мнению политика, «можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ».

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но Верховный суд РФ отказался его отменить. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев, он отбывает срок в ИК-2 города Покров во Владимирской области. Областное управление ФСИН оценивало состояние оппозиционера как «стабильное, удовлетворительное».

Подробности — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».