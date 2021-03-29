Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров

За две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области Алексей Навальный получил уже шесть выговоров, сообщается в посте, который опубликован от имени оппозиционера в его Instagram.

«Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО (штрафной изолятор.— “Ъ”), а штука это неприятная, условия там близки к пыточным»,— написано в посте. По словам Навального, ему сделали выговор в том числе за то, что он «встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"», «отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской» и «на встрече с адвокатами был в футболке».

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Ранее он пожаловался на ухудшение самочувствия. Он требовал допустить к нему лечащего врача, заявив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. Оппозиционер рассказал о болях в спине и онемении ноги. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».