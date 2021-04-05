Средства на туристический кэшбэк могут закончиться к концу апреля

Высокий спрос на туры с кэшбэком за отдых в России может привести к тому, что выделенных на третий этап продажи средств хватит только до конца апреля, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Туров по акции с кэшбэком к концу апреля может уже не остаться, подтверждает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на прогнозы туроператоров.

«Ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кэшбэка может привести к тому, что выделенных правительством средств на возвраты туристам не хватит до окончания акции 15 июня»,— сообщила госпожа Тюрина. По данным на 1 апреля, россияне с начала третьего этапа программы туристического кэшбэка приобрели туров на 4,5 млрд руб. и получили возврат от государства 800 млн руб., говорила ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она также выразила надежду, что программа туристического кэшбэка в России станет круглогодичной. До этого президент Владимир Путин предложил сделать эту программу круглогодичной для детей и молодежи, увеличив при этом кэшбэк.

Программу частичного возврата денег при покупке туров по стране ввели в 2020 году как одну из мер поддержки отрасли в пандемию. Третий этап стартовал в марте — приобрести тур нужно с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня.

О планах россиян на летний отдых читайте в публикации “Ъ” «Так пойди же попляжи».