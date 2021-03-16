Продажа туров по России с кэшбэком возобновится с 18 марта

Продажа туров по России с кэшбэком начнется в ночь с 17 на 18 марта, программа распространяется на путевки до 30 июня, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Накануне, 15 марта, правительство выделило на третий этап программы 2 млрд руб.

«Очередной, третий этап программы туристического кэшбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 по московскому времени. Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме — 20 тыс. руб. Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня»,— сказала госпожа Догузова на международной туристической выставке MITT (цитата по ТАСС).

Программу частичной компенсации средств на путевки ввели в 2020 году для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Получить выплаты можно при бронировании организованного тура или размещении в отеле при оплате картой «Мир». Первый этап включал поездки до конца 2020 года, второй — до 10 января 2021 года. За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд руб., сумма кэшбэка составила 1,2 млрд руб.

Подробнее о ситуации в туротрасли — в интервью главы Ростуризма “Ъ” «"Россия отстает от туристически развитых стран в три раза"».