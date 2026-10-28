Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» провел пуск ракеты «Булава»
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» Тихоокеанского флота запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Булава». Пуск был проведен из Охотского моря по полигону в Архангельской области, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что запуск осуществили «в соответствии с планом боевой подготовки». Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории моря, передает ТАСС.
Второй серийный подводный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов проекта «Борей-А».
Их основное оружие — 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Подлодка была заложена на заводе «Севмаш» в декабре 2014 года, в 2022 году вошла в состав ВМФ России. В октябре 2023 года перешла из Северного в Тихоокеанский флот. В мае 2026-го президент Владимир Путин наградил разработчиков «Булавы».