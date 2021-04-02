Ростуризм надеется, что кэшбэк за туры станет круглогодичным

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что в будущем программа туристического кэшбэка в России станет круглогодичной. Она хочет, чтобы расширялось число регионов среди популярных направлений туризма.

«Мы надеемся, что со временем выйдем на то, что программа будет работать круглый год и всегда будет какое-то туристическое предложение с кэшбэком»,— сказала госпожа Догузова в эфире «России 1» (цитата по ТАСС).

Глава Ростуризма сообщила, что среди популярных направлений в России появились Пермский край и Тюменская область. По ее словам, ведомство хочет, чтобы «на туристической карте» России появились новые регионы с туризмом в разные сезоны.

В марте президент Владимир Путин предложил сделать круглогодичным кэшбэк для детей и молодежи. Запуск такой программы запланирован на лето 2021 года.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году как одна из мер поддержки туристической отрасли в пандемию коронавируса COVID-19. Во время первых двух этапов были приобретены туры на 6,5 млрд руб., а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд руб. Третий этап стартовал в марте — приобрести тур нужно с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня.

Какие направления выбирают россияне — в материале “Ъ” «Отдых дома».