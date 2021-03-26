Путин предложил увеличить туристический кэшбэк для детей и молодежи

Президент России Владимир Путин считает, что программа туристического кэшбэка для детей и молодежи должна действовать круглогодично. Он предложил увеличить кэшбэк для школьников и студентов. Сейчас по программе возвращается 20% от стоимости тура в России, но не больше 20 тыс. руб.

«Это правило не действует, действительно, именно тогда, когда у молодых людей — у школьников, у студентов — каникулы. Вот как раз в каникулярный период, июль, август, по-моему, это не работает. А нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории»,— сказал господин Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Мероприятие транслировалось в эфире «России 24». Один из участников предложил главе государства создать программу по частичной компенсации затрат на внутренний туризм для детей и молодежи.

Господин Путин предложил расширить программу туристического кэшбэка для этой категории россиян. «Первое, что нужно сделать,— это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем — кэшбек, действовал для них круглый год. И второе: надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кэшбек. И я попрошу правительство над этим подумать»,— сказал президент.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году для поддержки туристической отрасли в пандемию. Во время первых двух этапов были приобретены туры на 6,5 млрд руб., а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд руб. Третий этап стартовал в марте — приобрести тур нужно с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. Вчера, 25 марта, руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала третьего этапа россияне купили туры почти на 2,5 млрд руб.

Подробнее о ситуации в туротрасли — в интервью главы Ростуризма “Ъ” «"Россия отстает от туристически развитых стран в три раза"».