В Индии проходят протесты против строительства плотины в Китае

По информации полиции штата, после ожесточенных столкновений на прошлой неделе был арестован как минимум 21 человек. Полицейские применяли слезоточивый газ. Протестующие забросали их камнями и подожгли полицейский участок и офис государственной национальной гидроэнергетической корпорации.