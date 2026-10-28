В Индии проходят протесты против строительства плотины в Китае
В индийском штате Аруначал-Прадеш на границе с китайским Тибетом проходят акции протеста против проекта строительства плотины на сопредельной территории. Столкновения протестующих с полицией вынудили власти Индии дополнительно направить в долину реки сотни сотрудников службы безопасности, сообщает Reuters.
По информации полиции штата, после ожесточенных столкновений на прошлой неделе был арестован как минимум 21 человек. Полицейские применяли слезоточивый газ. Протестующие забросали их камнями и подожгли полицейский участок и офис государственной национальной гидроэнергетической корпорации.
Китайский гидроэнергетический проект Siang Upper, о котором стало известно в 2024 году, имеет планируемую мощность 11,2 тыс. МВт. Сельские жители приграничных индийских территорий опасаются, что создание плотины приведет к затоплению 27 деревень племени ади.
Нью-Дели опасается вероятного использования Китаем контроля над рекой в качестве оружия. Главный министр штата Аруначал-Прадеш, член партии Бхаратия Джаната премьер-министра Нарендры Моди, назвал китайский мега-проект угрозой существованию. Он заявил, что правительство будет защищать национальные интересы, уважая права и чаяния жителей долины Сианг.
Пекин считает Аруначал-Прадеш, который он называет Зангнан, частью южного Тибета. Индия объявила этот штат неотъемлемой частью своей территории.