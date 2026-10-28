Голословная сделка

В ноябре 2025 года первая инстанция отказала «Роснано», это решение устояло в апелляции и кассации. Суды указали, что по уставу для одобрения требовались голоса всех избранных членов совета директоров, кроме одного («минус один»). Соответственно, было достаточно семи голосов за: участвовать в голосовании могли восемь из девяти членов совета директоров, поскольку Дмитрий Генкин был заинтересованным лицом. Суды учли и процессуальную позицию господина Генкина, из которой следовало, что он одобрил бы сделку. Стоимость же была утверждена на голосовании и соответствовала рынку — это подтверждалось независимой оценкой, говорилось в решениях. Ущерба судебные инстанции также не увидели, отметив исполнение покупателем обязательств по оплате актива, хоть и не в полном объеме.