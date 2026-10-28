Голословная сделка
ПАО «Фармсинтез» зарегистрировано в 1996 году во Всеволожском районе Ленобласти. За 2026 год компания уже второй раз столкнулась с угрозой банкротства. В сентябре она погасила налоговую задолженность, тогда в дело вступала прокуратура, опасавшаяся вывода активов с учетом иностранного гражданства председателя совета директоров (см. “Ъ” от 20 сентября). А в конце октября эстонская VioKey Promedbioscience Tech Invest уведомила о намерении подать заявление о банкротстве «Фармсинтеза» из-за долга в 76 млн руб. Эстонский завод «Кевельт» сейчас находится в предбанкротном состоянии.
Трудности с голосом
914 дел
о признании недействительными сделок, совершенных юрлицом, рассмотрели арбитражные суды в 2025 году
Опора на факты
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 9