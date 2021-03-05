«Одноклассники» обжалуют штрафы на 4 млн руб. за неудаление призывов к акциям

Социальная сеть «Одноклассники» намерена обжаловать решения о штрафах на сумму 4 млн руб. о неудалении запрещенного контента, вынесенные мировым судьями судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы. Ранее пресс-секретарь Савеловского районного суда сообщала, что Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники», отказалась удалить призывы к детям об участии в акциях протеста.

«О решении нам известно. Планируем обжаловать»,— передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Перед первой акцией в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей 23 января предупредил соцсети об ответственности за штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб. за распространение контента с призывами к участию несовершеннолетних в акциях. После этой и последующей акции Роскомнадзор сообщил, что до марта составит протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», YouTube и Telegram. Отметим, что 1 марта президент России Владимир Путин поручил к августу проработать дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям, работающим в российском сегменте интернета.