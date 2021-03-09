«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн за не вовремя удаленный пост о митинге оппозиции

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за нарушение порядка ограничения доступа к информации по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ из-за того, что соцсеть своевременно не удалила информацию о подготовке акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Мы планируем обжаловать штраф»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе «ВКонтакте».

Согласно протоколу об административном правонарушении, в Роскомнадзор поступило требование заместителя генерального прокурора от 20 января. В нем он требовал принять меры по ограничению доступа к информации в сети Интернет, размещенной в TikTok. В документе было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним. 22 января Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» блокировки одного из постов, который подпадал под описанные заместителем генпрокурора критерии, но информация не была удалена в течение суток. Сейчас ссылка на пост недоступна.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что в ведомстве составили административные протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube из-за того, что те не удалили или не своевременно удалили информацию, «вовлекающую подростков» в участие в митингах.

Мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы уже оштрафовали Mail.ru Group на сумму 4 млн руб. в связи с призывами, опубликованными в социальной сети «Одноклассники». Пресс-служба соцсети сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

Перед январскими акциями протеста некоторые соцсети пытались удалить контент, который мог бы показаться Роскомнадзору противоправным. Так, «ВКонтакте» блокировала страницы мероприятий, где призывали выходить на митинг. Видеоролики со схожей тематикой начал удалять и TikTok.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Соцсети "воспитывают" штрафами».

Марина Царева, Санкт-Петербург