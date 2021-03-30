Песков считает, что пример Путина побудит россиян активнее вакцинироваться

Россияне начнут активнее вакцинироваться от коронавируса после того, как прививку сделал президент Владимир Путин, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Глава государства вакцинировался 23 марта, процедура проводилась без прессы. Ему сделали прививку одной из трех российских вакцин, но какой именно, не уточняется.

На вопрос о том, побудит ли пример президента россиян «активнее прививаться», Дмитрий Песков ответил утвердительно: «Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу». По мнению представителя Кремля, люди «не спешат делать прививки», потому что многие из россиян «весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», что господин Песков назвал «национальной особенностью».

Пресс-секретарь президента считает, что необходимо «существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова». «Очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это»,— пояснил Дмитрий Песков.

Сам Владимир Путин рассказывал, что после прививки от COVID-19 температуры у него не было, но болело место укола. Он также объяснил, что не стал делать процедуру вакцинации непубличной, потому что не хотел «обезьянничать». Ранее президент также призвал наращивать темпы вакцинации в стране, так как от этого зависит отмена ограничений, введенных в связи с пандемией.

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