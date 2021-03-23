Путин сделает прививку от COVID-19 непублично

Президент Владимир Путин не собирается превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент пока не сделал прививку, это произойдет до конца дня. Господин Песков не стал уточнять, какую вакцину он получит.

«Что касается вакцинации под камеры, ему это не нравится»,— ответил Дмитрий Песков во время пресс-колла на вопрос, будут ли опубликованы кадры вакцинации президента. «Вам придется верить на слово»,— сказал он.

На замечание журналиста, что «одна фотография сильнее, чем тысячи слов», пресс-секретарь ответил: «Значение слов тоже не нужно умалять». Дмитрий Песков заявил, что президент «и так делает очень много» для пропаганды вакцин, посвящая значительную часть своего рабочего времени беседам и совещаниям, связанным с вакцинацией и производством препаратов.

На вопрос, какой именно вакциной привьется Владимир Путин, господин Песков ответил: «Одной из трех. Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные».

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. Вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. В середине января 2021 года стартовала массовая вакцинация.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

22 марта президент Владимир Путин на совещании с производителями вакцин сообщил, что сделает прививку от COVID-19. Он отметил необходимость наращивания темпов вакцинации в стране, так как от этого зависит отмена ограничений. По данным Минздрава, до 15 июня в России привьют около 30 млн человек, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения).

Подробнее о совещании президента и производителей вакцин — в материале “Ъ” «Дозы капали».