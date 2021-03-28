Путин рассказал о самочувствии после вакцинации

Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от COVID-19 температуры у него не было, однако место укола болело. По словам президента, его «чуть поламывало на следующий день». Господин Путин вакцинировался 23 марта, процедура прошла без прессы.

«Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная»,— сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). Прививку делали в левую руку, «почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место — так еще до сих пор немножко чувствуется», поделился Владимир Путин.

Президент также сообщил, что специально не говорит, какой вакциной привился, об этом знает только его врач. «Одной из наших трех вакцин. Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают»,— сказал господин Путин.

Он также объяснил, почему не последовал примеру некоторых мировых лидеров и оставил процедуру вакцинации непубличной. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет»,— сообщил Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президенту предстоит еще один укол.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. О намерении привиться одной из российских вакцин господин Путин сообщил 22 марта. Также он заявил о необходимости наращивания в стране темпов вакцинации. За три месяца вакцинации в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения).

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