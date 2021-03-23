Путин привился от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Какой вакциной он привился, не уточняется. Процедура вакцинации прошла без присутствия прессы.

По словам господина Пескова, президент чувствует себя хорошо. В среду он планирует провести полноценный рабочий день, отметил пресс-секретарь.

Напомним, 22 марта президент Владимир Путин на совещании с производителями вакцин сообщил, что сделает прививку от COVID-19. Пресс-секретарь президента отметил, что вакцинация пройдет непублично.

Господин Путин отметил необходимость наращивания темпов вакцинации в стране, так как от этого зависит отмена ограничений. По данным Минздрава, до 15 июня в России привьют около 30 млн человек, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения).

Подробнее о совещании президента и производителей вакцин — в материале “Ъ” «Дозы капали».