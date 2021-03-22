Путин пообещал привиться от коронавируса завтра

Президент России Владимир Путин заявил, что завтра, 23 марта, сделает прививку от коронавируса. Он не уточнил, какой именно вакциной. По словам президента, темпы вакцинации в стране надо наращивать: от этого зависит отмена ограничений, введенных в связи с пандемией.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра»,— сказал президент на совещании о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации.

Президент не уточнил, какой вакциной собирается привиться. Однако он отметил безопасность вакцин отечественного производства. «Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты»,— сказал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что президента привьют одной из российских вакцин.

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