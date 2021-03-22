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Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Путин пообещал привиться от коронавируса завтра

Президент России Владимир Путин заявил, что завтра, 23 марта, сделает прививку от коронавируса. Он не уточнил, какой именно вакциной. По словам президента, темпы вакцинации в стране надо наращивать: от этого зависит отмена ограничений, введенных в связи с пандемией.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра»,— сказал президент на совещании о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации.

Президент не уточнил, какой вакциной собирается привиться. Однако он отметил безопасность вакцин отечественного производства. «Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты»,— сказал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что президента привьют одной из российских вакцин.

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