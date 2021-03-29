Кремль не считает своим вопросом допуск зарубежных врачей к Навальному

Возможность допуска зарубежных врачей к находящемуся в колонии Алексею Навальному, который жалуется на здоровье, не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос. Мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН или в колонии привлекали зарубежных врачей. В остальном готов перенаправить вас во ФСИН»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Напомним, ранее группа врачей из разных городов России подписала открытое письмо с призывом безотлагательно оказать медпомощь находящемуся в колонии Алексею Навальному. Они призвали допустить к нему гражданских и зарубежных специалистов, в том числе из клиники «Шарите», где политик проходил лечение после отравления.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но в 2018 году Верховный суд отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Он требовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. В частности, он рассказал о болях в спине и онемении ноги. Областное управление ФСИН оценивало состояние оппозиционера как «стабильное, удовлетворительное».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».