Российские врачи опубликовали открытое письмо с требованием оказать медпомощь Навальному

Более двадцати российских врачей потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему заключение в колонии ИК-2 во Владимирской области. Открытое письмо врачей опубликовал The Insider.

По мнению авторов письма, ухудшение самочувствия Алексея Навального может быть связано с осложнениями после отравления, которое произошло в августе 2020 года, или с развившимся заболеванием на фоне незавершенного периода реабилитации. «Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Считаем также, что неприменение к заключенному с острой болью в такой ситуации адекватных мер обезболивания является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой»,— говорится в письме.

Авторы письма потребовали от ФСИН и властей России оказать политику необходимую помощь и разрешить осмотреть его гражданским врачам. Подписанты предложили врачам, в том числе бывшим и будущим, присоединиться к обращению.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Ранее областное управление ФСИН оценивало состояние оппозиционера как «стабильное, удовлетворительное». Сам Алексей Навальный требовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. В частности, рассказал о болях в спине и онемении ноги. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».