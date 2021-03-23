Минэнерго выступает против отмены топливного демпфера

Минэнерго России выступает против отмены демпферного механизма в нефтяной отрасли, так как его отмена может лишить топливный рынок защитного механизма, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Ранее Независимый топливный союз (НТС) спрогнозировал рост цен на бензин в России на 13,77% в 2021 году при худшем сценарии и предложил отменить демпфер.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма»,— говорится в комментарии господина Сорокина на сайте Минэнерго.

Замминистра напомнил, что правительство и топливные компании уже приняли необходимые срочные меры реагирования на рост оптовых цен. С 1 мая заработает скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, также были увеличены нормативы продаж на бирже. По его словам, с 10 марта на биржевых торгах ситуация стабильна, а рост цен на АЗС находится в пределах инфляции.

17 марта Счетная палата России предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда на фоне увеличения мировых цен на нефть резко выросли цены на бензин в России. Минэнерго в ответ заявило, что предпосылок к кризису на топливном рынке нет. В Кремле сообщили, что правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо и резкого роста не допустит.

Подробнее о выгоде от корректировки демпфера — в материале “Ъ” «Надбавка за переработку».