Независимый топливный союз предупредил Мишустина о риске роста цен на бензин до 14%

Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что цены на бензин в России могут вырасти на 13,77% в 2021 году при худшем сценарии. Он направил предложения о мерах по сдерживанию цен премьеру Михаилу Мишустину, передают «Известия».

НТС — объединение владельцев независимых АЗС. В него входят 38 компаний, у которых 310 АЗС. На сайте утверждает, что он представляет интересы более 6 тыс. АЗС. НТС предупреждал о резком росте цен на бензин и в 2020, и в 2019 годах. В 2019 году ФАС предостерегла главу союза Павла Баженова из-за его прогнозов. В 2020 году Минэнерго отвергло идею НТС отменить демпфер.

НТС направил письмо премьеру 18 марта. Союз считает ключевым драйвером увеличения биржевых и розничных цен рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо... Были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки»,— приводит газета письмо НТС.

Союз опасается повторения роста цен по образцу 2018 года. Ранее о рисках такого сценария предупреждала также Счетная палата России. НТС предлагает ввести фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов — снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Также союз предложил отменить демпфер.

Демпферный механизм ввели, чтобы избежать резких колебаний цен на топливо внутри страны из-за изменения внешней конъюнктуры. Правительство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой внутренней индикативной ценой. Если цены внутри России выше экспортных, то компании доплачивают в бюджет.

С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. В этом году изменения коснутся только бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.

О том, кто выиграет от сдерживания цен на топливо,— в материале “Ъ” «Надбавка за переработку».