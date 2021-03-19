Надбавка за переработку

«Газпром нефть» в наибольшей степени выиграет от решения правительства увеличить компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на топливо внутри страны, следует из оценок Газпромбанка и «ВТБ Капитала». По их прогнозу, положительный эффект для EBITDA компании может составить 1,5–3% в 2021 году и 4–5% в 2022 году. В абсолютных цифрах в наибольшей степени компенсации вырастут у «Роснефти» как крупнейшего российского переработчика. Суммарно отрасль может дополнительно получить 40 млрд руб. в 2021 году, но эффект на EBITDA будет ниже — увеличение демпфера автоматически приведет к росту НДПИ.

«Газпром нефть» получит наибольший экономический эффект от корректировки демпфера с 1 мая, следует из аналитических отчетов Газпромбанка и «ВТБ Капитала» от 17 марта. Так, по оценкам Газпромбанка, положительный эффект на EBITDA этой нефтекомпании составит 2% в 2021 году и 5% в 2022 году, или 10,8 млрд и 28,4 млрд руб. ВТБ оценивает рост EBITDA «Газпром нефти» вследствие корректировки демпфера в 1,5% в 2021 году и 3,7% в 2022 году.

В рамках демпфера бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой индикативной внутренней ценой (постоянная величина, не связана с реальной динамикой оптовых цен). Если эта разница становится отрицательной, то есть цены внутри России выше экспортных, уже нефтяники доплачивают в бюджет.

Рост оптовых цен на топливо в начале года заставил правительство увеличить демпфер для нефтекомпаний, тем более что рост цен на нефть дал бюджету возможность нарастить расходы. С 1 мая индикативная (фиксированная) внутренняя цена в формуле демпфера для бензина снизится на 5%, а с 2022 года индикативные цены для бензина и дизтоплива будут индексироваться не на 5% в год, как раньше, а на уровень роста розничных цен за прошлый год.

Как отмечают аналитики Газпромбанка, в наиболее выгодном положении из-за изменения формулы демпфера окажутся компании, которые перерабатывают наибольший процент своей добычи и поставляют много топлива на внутренний рынок. Так, у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа достаточно высокая доля нефтепереработки (около 45–55% от нефтедобычи), и на внутренний рынок компании поставляют примерно 40–60% производимых нефтепродуктов, говорится в отчете. Доля нефтепереработки в добыче «Татнефти» сравнительно мала (около 30% добычи нефти), но доля продажи нефтепродуктов в России — существенная (около 65%). По мнению аналитиков банка, положительный эффект на EBITDA «Роснефти», «Татнефти» и ЛУКОЙЛа от корректировки демпфера составит около 1% в 2021 году и 2–3% в 2022 году. В абсолютном выражении наибольшую прибавку к EBITDA получит «Роснефть», учитывая размер ее нефтепереработки — 16,6 млрд и 47,7 млрд руб. соответственно (см. график).

Суммарно, по мнению Газпромбанка, субсидии по демпферу составят 42 млрд руб. в 2021 году и 116 млрд руб. в 2022 году. Расчет основан на предположении роста потребления бензина до 34–35 млн тонн, а дизтоплива — до 38–39 млн тонн.

Однако «ВТБ Капитал» приводит более консервативные оценки увеличения EBITDA как отдельных компаний, так и сектора в целом. Аналитики банка напоминают, что рост демпфера будет частично нивелирован повышением НДПИ. Это происходит в силу того, что формула расчета НДПИ включает в себя переменную, отражающую изменение демпфера (так называемый коэффициент АБДТ). «ВТБ Капитал» оценивает дополнительные субсидии по демпферу в 2021 году в $525 млн (39 млрд руб. по текущему курсу), а общий прирост EBITDA публичных нефтяных компаний сектора — в 0,5% ($276 млн). В 2022 году прирост EBITDA отрасли может составить 1,3% ($732 млн), если индикативные цены в демпфере будут проиндексированы на 3%.

Дмитрий Козлов