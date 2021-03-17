Счетная палата предупредила о рисках роста цен на топливо

Счетная палата России сообщила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года. К такому выводу в Счетной палате пришли на основе результатов проведенных в прошлом году контрольных мероприятий. Весной 2018 года резкий рост цен на бензин наблюдался на фоне увеличения мировых цен на нефть.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности»,— говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год (цитата по «Прайму»). В нем отмечено, что в мае 2018 года рост цен на топливо потребовал принятия правительством экстренных мер. Одной из них стал демпферный механизм, он позволил избежать резких колебаний цен на топливо внутри страны.

По данным Минэнерго, запасы товарного бензина в стране к середине марта превысили 1,55 млн т. Ранее правительство поручило нефтяным компаниям нарастить показатель до 1,6 млн т к маю и до 1,8 млн т к июню. Ведомство отметило, что благодаря разработанному в 2018 году демпферному механизму рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции.

С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.

Подробнее о корректировке — в материале “Ъ” «Бензин требует средств».