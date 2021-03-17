Минэнерго не видит предпосылок для повторения топливного кризиса 2018 года

Предпосылок к кризису на топливном рынке нет, уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ранее Счетная палата России предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда на фоне увеличения мировых цен на нефть резко выросли цены на бензин в России.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам на последних четырех торговых сессиях (на бирже.— “Ъ”) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке»,— сказал господин Сорокин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, нефтяные компании снабжают внутренний рынок нефтепродуктами в полном объеме, товарные запасы бензина с начала февраля выросли уже более чем на треть.

Павел Сорокин также отметил, что процесс по предоставлению инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, которые заключают инвестиционные соглашения, уже идет. «Подписано несколько соглашений с начала года с несколькими НПЗ, которые будут вкладывать более 50 млрд руб. на протяжении следующих нескольких лет в установки по глубокой переработке нефти и увеличение производства бензина»,— уточнил он.

Господин Сорокин считает, что положительное влияние на рынок окажет корректировка демпферного механизма и изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов биржевых продаж топлива.

Подробнее о корректировке демпферного механизма — в материале “Ъ” «Бензин требует средств».