Кремль: действующие механизмы не позволят ценам на топливо резко меняться

Правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент пока не планирует встреч с руководством топливных компаний.

Ранее Счетная палата России предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда на фоне увеличения мировых цен на нефть резко выросли цены на бензин в России. Минэнерго в ответ заявило, что предпосылок к кризису на топливном рынке нет.

«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”о необходимости более жестких мер по сдерживанию роста цен на топливо.

Он отметил, что нежелательные скачки цен на топливо, которые были ранее, в том числе и в 2018 году, стали причиной разработки демпферного механизма. Дмитрий Песков также уточнил, что Владимир Путин пока не планирует встреч с руководством топливных компаний.

Демпферный механизм ввели, чтобы избежать резких колебаний цен на топливо внутри страны из-за изменения внешней конъюнктуры. Правительство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой внутренней индикативной ценой. Если цены внутри России выше экспортных, то компании доплачивают в бюджет.

С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. В этом году изменения коснутся только бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.

Подробнее о корректировке — в материале “Ъ” «Бензин требует средств».