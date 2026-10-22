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Мир

Ярмарка Art Basel закроется досрочно из-за протестов в Париже

Международная ярмарка современного искусства Art Basel Paris будет работать только один день — 23 октября. Публичные мероприятия, запланированные на 24 и 25 октября, отменены.
«Мы глубоко сожалеем, что не сможем принять посетителей в эти выходные, и выражаем искреннюю благодарность нашим галереям, художникам, партнерам, посетителям и всему сообществу, участвующему в ярмарке»,— сообщили организаторы Art Basel в социальных сетях.
В публикации указано, что с владельцами билетов на субботу и воскресенье «свяжутся напрямую для предоставления дополнительной информации».
С середины сентября во Франции продолжаются протесты из-за социально-экономических проблем. В октябре они стали сопровождаться беспорядками и погромами. На 24 октября в Париже и других городах страны запланированы новые акции.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грабежи на всех этажах».

Во Франции возобновились протесты

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
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Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
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Протестующий в облаке слезоточивого газа

Jack Taylor / Reuters

Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране
3/273/27

Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране

Manon Cruz / Reuters

Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек
4/274/27

Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек

Manon Cruz / Reuters

В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон
5/275/27

В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Протестующие с плакатами в Марселе
6/276/27

Протестующие с плакатами в Марселе

Manon Cruz / Reuters

Полиция досматривает участника акций
7/277/27

Полиция досматривает участника акций

Stephanie LecocqВ  / Reuters

После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
8/278/27

После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
9/279/27

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций

Kai Pfaffenbach / Reuters

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
10/2710/27

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается

Manon Cruz / Reuters

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
11/2711/27

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов

Manon Cruz / Reuters

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
12/2712/27

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»

Abdul Saboor / Reuters

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
13/2713/27

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства

Jack Taylor / Reuters

За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих
14/2714/27

За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих

Jack Taylor / Reuters

Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания
15/2715/27

Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания

Abdul Saboor / Reuters

Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы
16/2716/27

Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы

Jack Taylor / Reuters

Полицейские оттесняют протестующих щитами
17/2717/27

Полицейские оттесняют протестующих щитами

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий использует указатель метро в качестве щита
18/2718/27

Протестующий использует указатель метро в качестве щита

Jack Taylor / Reuters

Столкновения у Северного вокзала в Париже
19/2719/27

Столкновения у Северного вокзала в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений
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Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений

Emma Da Silva / AP

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