Ярмарка Art Basel закроется досрочно из-за протестов в Париже
Международная ярмарка современного искусства Art Basel Paris будет работать только один день — 23 октября. Публичные мероприятия, запланированные на 24 и 25 октября, отменены.
«Мы глубоко сожалеем, что не сможем принять посетителей в эти выходные, и выражаем искреннюю благодарность нашим галереям, художникам, партнерам, посетителям и всему сообществу, участвующему в ярмарке»,— сообщили организаторы Art Basel в социальных сетях.
В публикации указано, что с владельцами билетов на субботу и воскресенье «свяжутся напрямую для предоставления дополнительной информации».
С середины сентября во Франции продолжаются протесты из-за социально-экономических проблем. В октябре они стали сопровождаться беспорядками и погромами. На 24 октября в Париже и других городах страны запланированы новые акции.