Ярмарка Art Basel закроется досрочно из-за протестов в Париже

«Мы глубоко сожалеем, что не сможем принять посетителей в эти выходные, и выражаем искреннюю благодарность нашим галереям, художникам, партнерам, посетителям и всему сообществу, участвующему в ярмарке»,— сообщили организаторы Art Basel в социальных сетях.