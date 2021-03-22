Спрос граждан высок и непредсказуем

В феврале 2021 года темпы прироста частного спроса оставались высокими — очищенный от влияния високосного 2020 года рост оборота розницы составил 2%, притом что год назад потребление было ажиотажным. Впрочем, хотя взлет выплат зарплат в конце 2020 года и отложенный спрос успели разогнать частное потребление, оснований полагать, что бурное восстановление спроса будет устойчивым, не было ни в начале года, ни сейчас — в условиях растущей инфляции, решения ЦБ о повышении ключевой ставки и зафиксированного статистиками торможения динамики реальных зарплат в начале года.

По данным Росстата, в феврале 2021 года оборот розничной торговли в годовом выражении снизился на 1,3%. Причина этого исключительно счетная — високосный февраль 2020 года. Без вызванных этим искажений показатель превышал уровень февраля 2020 года на 2%, хотя тогда спрос перед приближающимся карантином уже был ажиотажным, подсчитали в ЦМАКП. Улучшение динамики наблюдалось не только в торговле товарами, но и услугами, а также в общепите. Общие потребительские расходы (сумма трат граждан в указанных секторах) за февраль с учетом сезонности выросли к январю на 0,9% (заметим, потребление непродовольственных товаров снизилось на 0,3%) после резкого роста на 4% за январь и отрицательной стагнации минус 0,3% за декабрь 2020 года, оценил аналитик центра Игорь Поляков. Схожую оценку публикует и сам Росстат, по подсчетам которого с учетом сезонности к среднемесячному значению 2018 года темпы роста потребления товаров в феврале были на уровне января 2021 года и соответствовали динамике конца 2019 года (см. график).

В то же время после неожиданно резкого всплеска в декабре 2020 года (см. “Ъ” от 19 февраля) январский рост реальных зарплат заметно замедлился (0,1% в годовом выражении, минимум с апреля 2020 года), а в большинстве отраслей показатель снижался. В частности, его отрицательная динамика зафиксирована в обработке, добыче и электроэнергетике. Быстро (на уровне инфляции) зарплаты росли лишь в секторе IT и здравоохранении, чуть медленнее — в строительстве на фоне увеличения его объемов (см. «Мониторинг») и дефицита кадров. C учетом сезонности за январь показатель сократился на 5,3% после подскока на 8,3% в декабре, оценили в ЦМАКП. «Это, вероятнее всего, повлияет на доходы. Пока ничего такого не произошло, чтобы говорить, что в этом смысле кризис закончился»,— отмечает господин Поляков.

Впрочем, потребительские ожидания граждан по данным ЦБ, в феврале росли при неизменных текущих оценках доходов, хотя в ДИП ЦБ замечали, что эффект от декабрьского всплеска зарплат для потребления в начале года, скорее всего, был умеренным, поскольку предельная норма потребления в более высокодоходных слоях населения гораздо ниже, чем у населения в целом (см. “Ъ” от 11 марта). Там добавляли, что в большей степени на восстановление потребления влияет улучшение ситуации на рынке труда, которое в феврале продолжалось (см. «Сегодняшнее число»). По оценке Минэкономики, число безработных с исключением сезонности снизилось за февраль на 34,7 тыс. человек, а число занятых — увеличилось на 46,9 тыс. человек.

Между тем резкое ускорение инфляции на фоне крайне высокого, по оценкам Банка России, спроса и не успевающего за ним предложения (хотя промышленники говорят о рекордно низкой загрузке мощностей; см. “Ъ” от 16 марта) заставило регулятора в прошедшую пятницу поднять ключевую ставку (см. “Ъ” от 19 марта), что явно охладит частный спрос. Пока же положительный вклад в его прирост «внесло большое количество потребительских отраслей, это указывает на продолжающееся восстановление спроса, в том числе на услуги в некоторых из наиболее пострадавших от пандемии отраслях (туризм, гостиничный бизнес)», констатируют в ЦБ.

Алексей Шаповалов