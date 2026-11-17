Программное обновление
Как выпускники президентских кадровых проектов пополняют ряды депутатов
Свыше 10% депутатов нового созыва Госдумы оказались выпускниками кадровых программ администрации президента, подсчитал “Ъ”. Мандаты получили выпускники разных потоков конкурса «Лидеры России», а также первого потока программы «Время героев» для участников СВО. Каждый из таких депутатов воспринимает парламентскую работу «по-особому», как «служение», признаются сами участники проектов. А эксперты отмечают, что таким образом власти постепенно формируют «новый облик» отечественной элиты в глазах россиян.
Депутатами IX созыва Госдумы стали 6 победителей и финалистов «Лидеров России» и 28 победителей и финалистов обоих сезонов профильного конкурса «Лидеры России. Политика». 21 человек получил думский мандат впервые, в их числе — Герой России Людмила Болилая, спецкор «Первого канала» Ирина Куксенкова и политолог Александр Асафов (все — «Единая Россия»), политики Мария Воропаева и Дмитрий Шатунов (оба — ЛДПР), политолог Дарья Кислицына («Новые люди»). На новый срок переизбрались 13 депутатов, включая единороссов Алену Аршинову, Светлану Разворотневу и Олега Матвейчева, а также Максима Гулина («Новые люди»), прерывавшего депутатскую карьеру ради работы в «Движении первых».
Из числа участников «Времени героев» в Думу прошли 19 человек (все — от «Единой России»), в том числе активно вовлеченные в партийную работу Герои России Владислав Головин, Эдуард Казымов, Владимир Сайбель и Станислав Кочев. Двое — медик Александра Родионова и кадровый офицер Эдуард Шонов — параллельно с «фронтовым» проектом участвовали и победили в «гражданских» «Лидерах России».
Значимость участия выпускников программ администрации президента (АП) в работе нового созыва, по их собственным словам, трудно переоценить. Как пояснил недавно Александр Асафов на круглом столе Экспертного института социальных исследований, такие депутаты «по-особому воспринимают свою ответственность перед избирателями». В частности, с особым рвением они подходят к работе «на земле», «готовы слушать и слышать» избирателей и включаться «не только в законодательную повестку, но и решать вопросы в своих регионах, на приемах». Из слов депутата также следовало, что в Думе зарождается особое сообщество, поскольку выпускники кадровых программ активно «делятся впечатлениями и находками» в первую очередь друг с другом. «Подход к отбору тех людей, которые достойны участвовать в образовательных программах президента, дает свои результаты, так же как результаты давала "Школа губернаторов"»,— заверил единоросс.
Политолог Алексей Макаркин полагает, что задачей кадровой политики АП является консолидация политической элиты и формирование ее нового облика в глазах общественности: «Для того, чтобы элита выглядела так, как хотела бы власть». В 90-е годы, напоминает эксперт, элита формировалась из «разных источников», в политику через выборы приходили разные люди, в результате чего сложилась «весьма неоднородная» элита, представители которой «мало чем были объединены». Нынешнюю власть, которая стремится сформировать «более адекватный управленческий слой», такая ситуация устраивать не могла. «Тренд, видимо, будет сохраняться, но будут ли создаваться новые программы — не уверен»,— резюмирует политолог.
Участие в кадровых программах скорее дополнение к публичному статусу депутата, но не залог успеха, отмечает политолог Павел Склянчук: «Научиться быть федеральным парламентарием заранее невозможно, слишком много аппаратных тонкостей». У «старших товарищей» есть «политическая фора», которую новобранцам «сложно преодолеть», рассуждает эксперт: «Поэтому они не всегда выгодно выделяются на фоне старожилов».
Так или иначе, значение Думы в текущей политической конфигурации не меняется, уверен политолог Михаил Виноградов. По его мнению, к выпускникам кадровых программ будут «внимательно присматриваться» именно с точки зрения возможных назначений в исполнительную власть. Но единого рецепта быть замеченным здесь нет, оговаривается эксперт: «Можно показывать системность, выстраивать связи, избегать попадания в казусные ситуации — или, наоборот, быть подчеркнуто идеологизированным, как когда-то делал Филимонов (губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.— “Ъ”)».
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 3