Значимость участия выпускников программ администрации президента (АП) в работе нового созыва, по их собственным словам, трудно переоценить. Как пояснил недавно Александр Асафов на круглом столе Экспертного института социальных исследований, такие депутаты «по-особому воспринимают свою ответственность перед избирателями». В частности, с особым рвением они подходят к работе «на земле», «готовы слушать и слышать» избирателей и включаться «не только в законодательную повестку, но и решать вопросы в своих регионах, на приемах». Из слов депутата также следовало, что в Думе зарождается особое сообщество, поскольку выпускники кадровых программ активно «делятся впечатлениями и находками» в первую очередь друг с другом. «Подход к отбору тех людей, которые достойны участвовать в образовательных программах президента, дает свои результаты, так же как результаты давала "Школа губернаторов"»,— заверил единоросс.