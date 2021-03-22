5,7 процента от экономически активного населения составил в России уровень безработицы в феврале 2021 года, сообщил Росстат. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем было в январе этого года, но на 0,9 пункта выше, чем в феврале 2020-го. Число безработных, по данным ведомства, составило 4,2 млн человек. В феврале на учете в органах службы занятости состояли 2,2 млн человек, из них 1 млн получали пособие по безработице. Число таких официальных безработных в феврале 2021-го в сравнении с февралем 2020 года выросло в три раза. Общая численность рабочей силы в России в феврале 2021 года составляла 75 млн человек, или 51% от всего населения страны.