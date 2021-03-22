Ввод жилья растет на стимулах и дефиците

В феврале объемы ввода жилья в эксплуатацию продолжили расти. Как сообщил в пятницу Росстат, за месяц было введено 5,5 млн кв. м, что на 10,8% больше, чем годом ранее. В целом за два месяца 2021 года объемы построенного жилья выросли на 13% — до 11,2 млн кв. м. Объем строительных работ за это период составил 939,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 0,1% выше показателя двух месяцев 2020 года.

Как отмечает глава Минстроя Ирек Файзуллин, эффективной мерой поддержки строительства жилья стала программа «Стимул», которая предполагает субсидирование государством затрат застройщиков на создание инфраструктуры. Также, полагает министр, на темпы ввода влияет и продолжающийся переход на проектное финансирование (с использованием эскроу-счетов сейчас строится более 56% жилья). По его словам, «значительная часть проектов имела стабильное финансирование, что позволило продолжать процесс строительства вне зависимости от временного снижения спроса».

В Минстрое ожидают, что положительная динамика жилищного строительства сохранится в течение всего года, хотя, отметим, по состоянию на март строится меньше «квадратов», чем в 2020-м (92 млн кв. м против 100,2 млн кв. м). Оптимизма чиновникам добавляет активность застройщиков при подготовке новых проектов. Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, за первые два месяца 2021 года выданы разрешения на строительство 3,6 млн кв. м индустриального жилья, что на 18% больше, чем в январе—феврале 2020 года. Рост запуска новых проектов, ожидают в ДОМ.РФ, должен продолжиться — этому будут способствовать дефицит предложения нового жилья с заявленным сроком ввода в эксплуатацию в 2021–2022 годах и продолжающееся до июля 2021 года действие льготной ипотеки.

Отметим, дефицит на рынке наблюдается уже сейчас. По данным Минстроя, спрос на жилье превысил предложение, практически в каждом регионе у застройщиков закончились свободные квартиры. Ажиотаж разогнал цены на жилье, на что уже обращали внимание и ЦБ, и президент. В этой связи власти обсуждают дальнейшую судьбу льготной ипотеки — Минстрой полагает, что ее нужно продлевать по всей стране, но с применением «дифференцированного подхода к регионам». Банк России допускает возможность продления лишь для отдельных территорий.

Евгения Крючкова