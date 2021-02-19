Граждане раскошелились

После заметного роста (на 4,6%) реальных зарплат в декабре 2020 года данные Росстата фиксируют улучшение динамики оборота розницы и потребления услуг в январе 2021 года при снижении безработицы. Ожидаемый всплеск отложенного спроса домохозяйств после улучшения потребительских настроений и ожиданий домохозяйств, по данным ЦБ, рано считать признаком его устойчивого восстановления. То же касается и смешанной картины инвестиционного спроса. Между тем Минэкономики видит спрос домохозяйств движущей силой восстановления экономики в будущем, что усложняет задачу наращивания инвестиций.

По оценке Росстата, в 2020 году реальная зарплата увеличилась на 2,5% — выше прогноза Минэкономики (1,5%) и на верхней границе прогноза ЦБ. Оценка включает зарплату сотрудников крупных и средних компаний, а также бюджетников. Игорь Поляков из ЦМАКП оценивает рост реального фонда оплаты труда в 2020 году в 1,1%, объясняя разницу сжатием оплаты труда в малом бизнесе и сером секторе.

Как уже писал “Ъ”, хотя реальные располагаемые доходы граждан снизились на 3,5% в 2020 году, к концу года быстро восстановилась ненаблюдаемая часть доходов (см. “Ъ” от 29 января и 10 февраля), и, как оказалось, предновогодние выплаты в декабре компенсировали снижение реальных зарплат в октябре—ноябре 2020 года. По оценке Росстата, декабрьский всплеск по сравнению с ноябрем составил почти 40%, а в годовом выражении рост показателя ускорился до 4,6% с 0,2% месяцем ранее. Вместо снижения в октябре—ноябре на 1% среднемесячный прирост реальных зарплат с учетом сезонности в четвертом квартале составил 2% (0,5% в третьем квартале, снижение на 0,5% во втором и стагнация в первом), подсчитали в ЦМАКП. Отраслями, где декабрьская надбавка оказалась выше средней по экономике (с поправкой на число занятых), стали финансы и страхование, оптовая торговля, добыча нефти и газа, культура и искусство, а также научно-техническая деятельность.

В январе 2020 года Росстат фиксирует и дальнейшее снижение безработицы до 5,8%. «Рынок труда активен. Скорость трудоустройства возвращается к допандемическим показателям. Поэтому мы прицельно сосредотачиваемся на гражданах, не имеющих профессионального образования в рамках программ подготовки кадров, и на трудоустройстве тех, кто потерял работу в прошлом году и зарегистрировался в центрах занятости в рамках программ по субсидированию найма»,— отметила в четверг заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова.

Спрос граждан в январе явно подрос, оборот розницы в годовом выражении стабилизировался на уровне минус 0,1% после провала на 3,6% в декабре, когда граждане усиленно делали сбережения в новом жилье, наличной валюте, иностранных ценных бумагах и отчасти в депозитах.

Покупки продовольственных и непродовольственных товаров показали лучший результат с марта 2020 года, в ЦМАКП оценили их рост за январь с учетом сезонности в 4,8% и 4,7% соответственно, оборот услуг вырос на 3,6%. Как следует из обзора банковского сектора ЦБ, этот всплеск во многом объясняется проеданием декабрьских депозитов: тогда прирост вкладов граждан (без эскроу) составил 1,6 трлн руб., а в январе наблюдался их отток в 0,9 трлн руб., прирост кредитов почти не изменился (158 млрд руб.).

По данным свежего мониторинга финансовых потоков ЦБ, в отраслях потребительского спроса показатель в первые две недели февраля также чуть превышал средние значения четвертого квартала 2020 года за счет операций с недвижимостью и замедления их падения в рознице. А в отраслях инвестиционного спроса показатель растет за счет ввода инженерных сооружений, хотя финансовые потоки в строительстве зданий, на которые приходится заметная доля капвложений, продолжили снижаться. Схожую картину фиксирует и Росстат: на фоне роста ввода жилых домов на 15% в январе в годовом выражении объем строительства продолжает стагнировать.

Правительство в среднесрочной перспективе ставит на спрос домохозяйств как основной фактор восстановления экономики.

По расчетам аналитиков центра развития ВШЭ, в прогнозе Минэкономики доля оплаты труда наемных работников в ВВП в 2021–2023 годах по сравнению с предкризисной трехлеткой должна вырасти с 46,5% до 47,6%, а доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов — упасть с 42,2% до 41,3%. При этом вклад потребления домохозяйств в рост максимален по сравнению с другими элементами конечного спроса. Такая модель экономического роста за счет роста зарплат напрямую конкурирует с другой целью правительства — ростом инвестиций. В такой модели «на динамику инвестиций больше влияет не доходность проектов, а фактор акселератора (то есть рост загрузки мощностей), инвестклимат и позитивные ожидания экономических агентов», отмечают экономисты.

Алексей Шаповалов