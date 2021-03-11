Внутренний спрос неопределенных масштабов

В опубликованном в среду выпуске бюллетеня департамента исследования и прогнозирования (ДИП) Центробанка «О чем говорят тренды» фиксируется продолжающееся восстановление экономики в январе—феврале 2021 года. Его основными драйверами названы экспортные и промежуточные отрасли (b2b). Спрос домохозяйств (как и инвестиционный спрос) восстанавливается медленнее. Аналитики ДИП фиксируют повышенную инфляцию в инвестотраслях и ускоряющиеся темпы роста ввоза в РФ инвесттоваров.

Ситуацию с частным потреблением в ДИП описывают менее однозначно. В январе, по оценкам аналитиков, потребление товаров вернулось на докризисный уровень, но его восстановление по услугам сдерживается изменившимися в кризис предпочтениями граждан и сохраняющимися ограничениями. Хотя всплеск роста зарплат в декабре 2020 года фактически уравнял их динамику в частном и бюджетном секторах, этот эффект для потребления в начале года, скорее всего, был умеренным — поскольку предельная норма потребления в более высокодоходных слоях населения гораздо ниже, чем у населения в целом. В большей степени на восстановление потребления влияет улучшение ситуации на рынке труда, считают в ДИП. Там отмечают, что безработица, вероятно, будет сохраняться на уровне выше докоронавирусного, в том числе из-за структурных изменений в экономике.

Росту потребления могут способствовать трата накопленных в кризис сбережений и растущее розничное кредитование. «Дальнейшему росту кредитования в данном сегменте должны поспособствовать благоприятные перспективы для дальнейшего восстановления потребительской активности по мере улучшения эпидемической ситуации»,— ожидают в ДИП.

На этом фоне в мартовском обновлении консенсус-прогноза FocusEconomics по России (основан на данных 46 российских и зарубежных аналитических центров, инвестбанков и рейтинговых агентств) при отсутствии изменений в прогнозе роста ВВП на 2021 год ухудшены ожидания роста частного спроса — на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 4,3%, и инвестиций — на 0,2 п. п., до 4,4% (см. график). Разброс оценок в прогнозах остается крайне высоким (от минимума в 1,5% до максимума в 7% в первом случае и от 2% до 8,3% — во втором), что указывает на высокую неопределенность перспектив.

Алексей Шаповалов